PlayStation ha trasformato la stazione Sol di Madrid in un'astronave

La stazione Sol di Madrid è stata trasformata in un'astronave nell'ambito di una nuova iniziativa promozionale di PlayStation che punta a spingere le vendite di PS5 durante quello che si pone da sempre come il periodo più importante dell'anno.

"Abbiamo trasformato l'uscita della metropolitana di Sol in un'astronave precipitata, come se fosse appena uscita dall'universo di PlayStation", ha scritto sui social il responsabile marketing di PlayStation Spagna.

"Ciò segna l'inizio di una delle campagne più spettacolari che abbia mai realizzato: presto scoprirete di più su questa storia", ha aggiunto Carlos Villasante, mostrando non soltanto alcune foto ma anche un video della stazione.

Si tratta in effetti di un lavoro notevole: sia l'esterno che l'interno della stazione sono stati "decorati" dagli addetti Sony con elementi che restituiscono il sapore una tecnologia retrofuturistica, e che non mancheranno di colpire l'attenzione dei visitatori.