Quanto incide il prezzo delle memorie nei nuovi iPhone? Un'infografica mostra l'impietoso confronto tra iPhone 16e e iPhone 17e

La crisi delle memorie non accenna a rientrare e per questo il costo dei componenti sta diventando un tema sempre più interessante anche per i consumatori finali. Un nuova infografica elaborata da Counterpoint Research ci mostra oggi un confronto tra iPhone 16e e 17e, che evidenzia non solo la crescita complessiva dei costi, ma anche una diversa distribuzione tra le principali componenti.

Le memorie di iPhone 17e costano quanto il processore

Secondo le stime dei ricercatori, il BoM, cioè il costo dei materiali, di iPhone 17e registra un incremento del 15,6% rispetto al modello precedente. Questo aumento non è uniforme, ma legato soprattutto a una singola voce: la memoria. Nel passaggio tra i due modelli, la quota di costo attribuita alla memoria cresce infatti dal 10% al 25%.

L'infografica mostra la crescita vertiginosa del costo delle memorie per i produttori di smartphone

Un salto rilevante, che riflette l'andamento dei prezzi nel settore e una domanda sempre più elevata di soluzioni ad alte prestazioni. Entrambi i dispositivi mantengono una configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, ma il peso economico di questi componenti è aumentato in modo marcato.

Al contrario, altre voci mostrano una riduzione relativa. Il comparto processing, che include il chip principale, scende dal 30% al 25% del totale. Nonostante l'introduzione di un nuovo processore più avanzato, identificato come A19, l'incidenza percentuale si riduce a causa della crescita di altre componenti.

Anche il display registra una diminuzione, passando dal 14% all'11%. Questo dato è coerente con il fatto che iPhone 17e utilizza lo stesso pannello del modello precedente, evitando quindi un aumento dei costi in questa area. La restante parte, indicata come "altri componenti", scende dal 46% al 38%, contribuendo a riequilibrare la distribuzione complessiva.

Le differenze tra i due modelli non si limitano alla struttura dei costi. iPhone 17e introduce anche un nuovo modem, indicato come C1X, oltre a modifiche minori come una nuova opzione di colore e il supporto a MagSafe. Si tratta di aggiornamenti incrementali, che non cambiano radicalmente il dispositivo ma incidono sulla sua composizione interna.

Il confronto tra i due modelli mostra insomma come il costo dei componenti stia diventando sempre più influenzato da fattori esterni, in particolare dal mercato delle memorie. Questo elemento avrà probabilmente ripercussioni anche sui prezzi finali, con Apple che sta già cambiando le proprie strategie di filiera.