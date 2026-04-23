Il personaggio di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day è stato scoperto? I fan pensano di sì

Sempre ammesso che siano reali, c'è chi pensa di aver capito quale personaggio sarà interpretato dall'attrice.

Le foto di Spider-Man: Brand New Day

Come potete vedere nelle immagini qui sotto, Sadie Sink viene mostrata con una veste verde e gialla, che ha richiamato subito una delle versioni di Jean Grey, una mutante con capacità psichiche e telepatiche.

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Ovviamente bisogna ricordare che queste non sono immagini ufficiali e che potrebbero non essere reali. Anche se lo fossero, non è detto che rappresentino in modo efficace l'aspetto che il personaggio avrà nel film.

Dovremo attendere che Marvel e Sony svelino i dettagli sul personaggio di Sadie Sink per avere certezze. Nel frattempo, il pubblico pare convinto della propria deduzione.

Ricordiamo infine che il trailer di Spider-Man Brand New Day ha superato il miliardo di visualizzazioni: è record storico.