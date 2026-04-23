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Il personaggio di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day è stato scoperto? I fan pensano di sì

Sono circolate in rete nuove immagini di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day e, sempre ammesso che siano reali, c'è chi pensa di aver capito quale personaggio sia interpretato dall'attrice.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/04/2026
sadie sink

Sono da poco circolate online alcune immagini che paiono provenire da Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film dell'Uomo Ragno di Tom Holland. In particolar modo, queste immagini mostrano Sadie Sink (famosa per Stranger Things) in costume per la prima volta.

Sempre ammesso che siano reali, c'è chi pensa di aver capito quale personaggio sarà interpretato dall'attrice.

Le foto di Spider-Man: Brand New Day

Come potete vedere nelle immagini qui sotto, Sadie Sink viene mostrata con una veste verde e gialla, che ha richiamato subito una delle versioni di Jean Grey, una mutante con capacità psichiche e telepatiche.

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Ovviamente bisogna ricordare che queste non sono immagini ufficiali e che potrebbero non essere reali. Anche se lo fossero, non è detto che rappresentino in modo efficace l'aspetto che il personaggio avrà nel film.

Marvel's Spider-Man 3 potrebbe essere vicino, suggerisce l'attore di Peter Parker Marvel's Spider-Man 3 potrebbe essere vicino, suggerisce l'attore di Peter Parker

Dovremo attendere che Marvel e Sony svelino i dettagli sul personaggio di Sadie Sink per avere certezze. Nel frattempo, il pubblico pare convinto della propria deduzione.

Ricordiamo infine che il trailer di Spider-Man Brand New Day ha superato il miliardo di visualizzazioni: è record storico.

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