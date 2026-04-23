Samsung lancia l’allarme: il successo dell'S26 potrebbe non bastare a coprire le perdite

Il mercato degli smartphone sta affrontando una fase complessa, con l'aumento dei costi delle memorie che sta mettendo sotto pressione i principali produttori. Tra questi c'è Samsung che, stando a fonti interne, si sta preparando a possibili difficoltà per la propria divisione mobile.

Le tensioni sui prezzi della RAM stanno infatti modificando gli equilibri economici del settore. Anche aziende con volumi elevati e forte integrazione verticale si trovano a dover rivedere strategie e margini.