Nostalgia di Gothic 1? Prenota la tua copia del remake per PS5 in sconto su Amazon e (ri)vivi una pietra miliare dei videogiochi

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione su Gothic 1 Remake, la cui prenotazione di una copia per PS5 viene messa in sconto del 5% per un costo finale d'acquisto di 56,99€ . Puoi pre-ordinare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il remake di Gothic 1 riporta i giocatori nella leggendaria Colonia mineraria, uno dei mondi più iconici dei giochi di ruolo. Questa nuova versione ricostruisce completamente l'esperienza del titolo originale del 2001 , mantenendone lo spirito ma aggiornandolo alle aspettative moderne. Il giocatore vestirà ancora una volta i panni dell' Eroe senza nome .

Ulteriori dettagli sul gioco

La Colonia è un ambiente ostile, popolato non solo da altri detenuti pronti a tutto, ma anche da animali selvaggi e creature pericolose che rendono ogni esplorazione un rischio costante. Uno degli elementi più importanti di questo remake è la fedeltà all'opera originale, che viene rispettata nella struttura narrativa e nell'atmosfera, pur beneficiando di miglioramenti tecnici e visivi.

Allo stesso tempo, il sistema di combattimento è stato completamente rinnovato, offrendo meccaniche più fluide e moderne senza perdere la profondità strategica che caratterizzava il gioco originale.

Il risultato è un'esperienza che unisce nostalgia e innovazione, permettendo sia ai fan storici sia ai nuovi giocatori di immergersi in un mondo duro, realistico e ricco di segreti.