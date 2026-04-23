ASUS torna nel mercato tablet con ASUS Pad: un leak svela il device con display OLED a 144Hz e batteria da 9.000 mAh

Dopo un periodo di relativa assenza dal mercato mobile, ASUS sembra pronta a tornare nel settore tablet con un nuovo dispositivo chiamato ASUS Pad. Le prime indiscrezioni, accompagnate da render trapelati online, offrono uno sguardo interessante su quello che potrebbe essere un prodotto orientato all'intrattenimento e alla multimedialità.
Secondo le informazioni disponibili, il tablet dovrebbe essere dotato di un ampio display da 12,2" con tecnologia OLED a doppio strato, capace di offrire una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Questa combinazione promette immagini fluide e colori vividi. Tra le altre caratteristiche segnaliamo il possibile supporto alle tecnologie Dolby.
Design e fotocamera dell'ASUS Pad
Dal punto di vista del design, il dispositivo presenterebbe bordi sottili e simmetrici attorno allo schermo, contribuendo a un aspetto moderno ed elegante. La scocca dovrebbe essere realizzata in metallo, con bordi leggermente curvi per migliorare la presa. Nonostante queste caratteristiche premium, il tablet manterrebbe un profilo sottile di appena 6,5 mm e un peso contenuto di circa 523 grammi, rendendolo facile da trasportare.
Sul retro è presente un modulo fotografico minimale, con una singola fotocamera e flash LED. Anche se il comparto fotografico non sembra essere il punto focale del dispositivo, l'attenzione si concentra piuttosto sull'esperienza multimediale complessiva
ASUS Pad avrà una batteria molto longeva?
Tra le specifiche più interessanti spicca la batteria da 9.000 mAh, che dovrebbe garantire un'ottima autonomia anche con utilizzi intensivi. È previsto anche il supporto alla ricarica rapida, sebbene i dettagli sulla velocità non siano ancora stati rivelati. Il tablet dovrebbe inoltre integrare altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, rafforzando ulteriormente la vocazione all'intrattenimento.
Le immagini trapelate mostrano anche un accessorio ufficiale: una cover trasparente con supporto pieghevole in stile origami, pensata per offrire diverse angolazioni di utilizzo. Al momento, restano sconosciuti dettagli fondamentali come il processore, la memoria, il prezzo e la data di lancio.