0

Pokémon Champions si aggiorna e corregge una serie di problemi, compreso il genere di alcuni Pokémon

The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Pokémon Champions, il GDR a turni focalizzato sul competitivo. Vediamo le novità secondo le note della patch ufficiali.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/04/2026
Charizard in Pokémon Champions
Pokémon Champions
Pokémon Champions
Articoli News Video Immagini

Pokémon Champions è arrivato su Nintendo Switch con una serie di problemi e pian piano gli autori stanno pubblicando varie correzioni per sistemare i bug e gli errori inseriti nel gioco.

Ora, è il momento dell'update 1.0.3, disponibile per il download che dovrebbe partire in automatico.

Le correzioni di Pokémon Champions

Ecco la lista di problemi che erano presenti in Pokémon Champions e che sono ora stati corretti:

  • La spiegazione di Parassiseme era errata.
  • Il genere indicato per alcuni Pokémon nel tutorial è riportato in modo errato.
  • Il giocatore non è in grado di selezionare una mossa se sposta il cursore sulla Megaevoluzione mentre visualizza i dettagli delle mosse e preme il pulsante B.
  • L'abilità Agitazione non funziona su Pokémon dotati di determinate abilità, permettendo loro di mangiare le Bacche.
  • Le variazioni alla Velocità causate dagli strumenti tenuti non vengono riflesse nell'ordine di attivazione delle abilità.
  • Risolti diversi altri problemi relativi alla rete e alla resa visiva durante le lotte.

Le correzioni sono minori, ma renderanno gli scontri più piacevole e corretti, visto che spesso le strategie più avanzate richiedono che il gioco funzioni come previsto sotto ogni punto di vista.

Pokémon Champions, i migliori Pokémon per iniziare a creare la vostra squadra Pokémon Champions, i migliori Pokémon per iniziare a creare la vostra squadra

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Pokémon Champions.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Pokémon Champions si aggiorna e corregge una serie di problemi, compreso il genere di alcuni Pokémon