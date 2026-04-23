Pokémon Champions si aggiorna e corregge una serie di problemi, compreso il genere di alcuni Pokémon

Pokémon Champions è arrivato su Nintendo Switch con una serie di problemi e pian piano gli autori stanno pubblicando varie correzioni per sistemare i bug e gli errori inseriti nel gioco.
Ora, è il momento dell'update 1.0.3, disponibile per il download che dovrebbe partire in automatico.
Le correzioni di Pokémon Champions
Ecco la lista di problemi che erano presenti in Pokémon Champions e che sono ora stati corretti:
- La spiegazione di Parassiseme era errata.
- Il genere indicato per alcuni Pokémon nel tutorial è riportato in modo errato.
- Il giocatore non è in grado di selezionare una mossa se sposta il cursore sulla Megaevoluzione mentre visualizza i dettagli delle mosse e preme il pulsante B.
- L'abilità Agitazione non funziona su Pokémon dotati di determinate abilità, permettendo loro di mangiare le Bacche.
- Le variazioni alla Velocità causate dagli strumenti tenuti non vengono riflesse nell'ordine di attivazione delle abilità.
- Risolti diversi altri problemi relativi alla rete e alla resa visiva durante le lotte.
Le correzioni sono minori, ma renderanno gli scontri più piacevole e corretti, visto che spesso le strategie più avanzate richiedono che il gioco funzioni come previsto sotto ogni punto di vista.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Pokémon Champions.