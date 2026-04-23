SpaceX, Musk vuole usare l'azienda per vendere IA alle imprese e fare ancora più soldi

Un mercato da 20 mila miliardi di euro

Secondo l'agenzia di stampa Reuters, che avrebbe visionato un documento S-1 (utilizzato dalle aziende per preparare l'ingresso nei mercati finanziari), SpaceX indicherebbe un total addressable market pari a 28.500 miliardi di dollari, ovvero circa 26 mila miliardi di euro. Il total addressable market è una stima teorica che rappresenta il massimo fatturato raggiungibile in caso di piena penetrazione del mercato.

SpaceX potrebbe passare dalle stelle all'IA

Di questa cifra, oltre il 90% sarebbe legato all'intelligenza artificiale. In particolare, circa 22.700 miliardi di dollari, pari a circa 20.800 miliardi di euro, riguarderebbero soluzioni IA destinate alle imprese. Un'indicazione che segna una svolta rispetto al core business storico dell'azienda, legato ai lanci spaziali e alla connettività satellitare.

La società prevede una quotazione estiva con una valutazione intorno a 1 mila miliardi e 750 miliardi di dollari, circa 1 mila miliardi e 600 miliardi di euro, e una raccolta fino a 75 miliardi di dollari, circa 69 miliardi di euro. Se confermata, si tratterebbe della più grande IPO mai registrata (Initial Public Offering, in italiano offerta pubblica iniziale).

Nonostante queste prospettive, i numeri attuali mostrano un quadro più complesso. L'unità dedicata all'IA, derivata dall'acquisizione di xAI, registra perdite operative significative. Nel 2025 il deficit ha raggiunto 6 miliardi e 400 milioni di dollari, circa 5 miliardi e 900 milioni di euro, in forte aumento rispetto all'anno precedente. Queste perdite superano i profitti generati da Starlink, che resta il principale motore di ricavi con 11 miliardi e 400 milioni di dollari, circa 10 miliardi e 500 milioni di euro, su un totale di 18 miliardi e 700 milioni di dollari. Nel complesso, SpaceX ha chiuso l'anno con una perdita di 4 miliardi e 900 milioni di dollari, circa 4 miliardi e 500 milioni di euro.

Gli investimenti, comunque, già riflettono questa transizione. Nel 2025 la spesa in conto capitale ha raggiunto 20 miliardi e 700 milioni di dollari, circa 19 miliardi di euro, di cui 12 miliardi e 700 milioni destinati all'IA. Una cifra superiore a quella impiegata per le attività spaziali e di connettività. La strategia prevede anche lo sviluppo diretto di tecnologie chiave, come le GPU, oltre alla creazione di team dedicati per supportare le aziende nell'adozione dell'IA. L'obiettivo sarebbe quello di offrire soluzioni integrate per i principali settori industriali.