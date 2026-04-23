Pubblicare le esclusive PlayStation su PC al day one non è una buona strategia, per l'ex Sony Shuhei Yoshida

La sua posizione emerge in un'intervista con Respawn First, durante la quale Yoshida ha commentato le recenti voci secondo cui Sony starebbe valutando di interrompere le versioni PC dei giochi single player .

I giochi PlayStation su PC sono un bene per Sony, ma il tempismo è fondamentale

"Quando lavoravo nello sviluppo dei giochi, nei first‑party PlayStation, dal punto di vista strategico non ci era permesso portare i nostri titoli AAA su altre piattaforme come il PC", ha detto Yoshida. "Man mano che la scala e gli investimenti nello sviluppo dei giochi sono diventati sempre più grandi, per me ha perfettamente senso che nella generazione PS5 abbiano iniziato a portare i loro titoli più importanti anche su PC".

Shuhei Yoshida

L'ex di Sony in seguito ha aggiunto che a suo avviso portare i giochi first-party su PC dopo un paio di anni dal lancio su PS5 non danneggia la console. Tuttavia, a suo avviso accorciare troppo i tempi di attesa o pubblicare le versioni PC direttamente al day one potrebbe avere un impatto negativo sulle vendite hardware nel tempo.

"Una piccola ma molto rumorosa parte di consumatori si lamenta quando vede i giochi first‑party PlayStation arrivare su PC, ma non credo che ciò abbia realmente influito sull'adozione dell'hardware PlayStation, come PS5", ha detto.

"Pubblicare i giochi su PC dopo un paio d'anni deve aver aiutato a recuperare gli investimenti di queste produzioni ad alto budget, permettendo al team e all'azienda di reinvestire quel denaro nei nuovi progetti."

Tuttavia, "se iniziassero a pubblicare i nuovi giochi AAA al day one anche su altre piattaforme (oltre le console PlayStation), non credo sarebbe una buona strategia per un produttore di hardware come PlayStation."