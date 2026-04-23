Il dissipatore Corsair iCUE Link H100i è in sconto su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo dissipatore: il Corsair iCUE Link H100i è in offerta con uno sconto attivo del 41% per un costo finale d'acquisto di 49,90€ (minimo storico). Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Il Corsair iCUE LINK H100i è un sistema di raffreddamento a liquido all-in-one progettato per offrire prestazioni elevate e un funzionamento silenzioso. Grazie all'integrazione con l'ecosistema iCUE LINK, questo dissipatore introduce un approccio innovativo alla gestione dei cavi, semplificando notevolmente l'assemblaggio.
Ulteriori dettagli sul dissipatore
Tutti i componenti possono essere collegati tramite connettori universali a un'unica porta sul controller iCUE LINK System Hub, incluso nella confezione. Dal punto di vista estetico, il design è stato studiato per nascondere completamente i collegamenti, posizionandoli alla fine del radiatore da 240 mm.
In questo modo risaltano ancora di più i 20 LED RGB presenti sulla pompa e i 34 LED RGB per ciascuna delle ventole QX120 RGB, che offrono effetti luminosi spettacolari. Le ventole PWM, dotate di tecnologia a cuscinetto magnetico, garantiscono un flusso d'aria ottimale e una rumorosità ridotta.
Inoltre, grazie alla modalità Zero RPM, le ventole possono fermarsi completamente a basse temperature.