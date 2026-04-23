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Il trailer di lancio di Saros mostra nuove armi e ambientazioni, svelati i Modificatori di Carcosa

Sony pubblica il trailer di lancio di Saros, mostrando nuove armi, ambientazioni e i Modificatori di Carcosa, mentre Housemarque approfondisce le sfide e le opzioni di accessibilità dell'esclusiva PS5.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/04/2026
Il protagonista di Saros
Saros
Saros
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Saros debutterà su PS5 il 30 aprile, ma Sony ha già pubblicato il trailer di lancio insieme a nuovi dettagli sull'esclusiva Housemarque tramite il PlayStation Blog.

Il filmato offre un nuovo sguardo sull'atmosfera del gioco, sulle armi e sulle opzioni di personalizzazione della difficoltà. L'apertura è dedicata a Stack, interpretato da Keone Young, mentre dipinge le visioni che gli vengono impresse nella mente su Carcosa, seguita da una sequenza ambientata nella Cattedrale, pensata per introdurre subito il tono oscuro e mistico dell'avventura. Il trailer mostra anche alcune location che i giocatori esploreranno nei panni di Arjun, tra cui un vicolo di una futura Londra e un corridoio d'hotel.

Modificatori per ogni gusto e opzioni di accessibilità

Come spiegato dal creative director Gregory Louden, il trailer mette in evidenza diverse Armi Primarie e Armi a Energia, tra cui il Chakram e la Illumine Beam, una potente arma a raggi. Non manca un primo sguardo alle battaglie contro i Supremi di Carcosa, boss che rappresentano alcune delle sfide più impegnative del gioco.

Una parte centrale dell'esperienza è rappresentata dai Modificatori di Carcosa, che permettono di adattare la difficoltà in base alle proprie preferenze. I Modificatori di Protezione consentono di semplificare l'esperienza, aumentando i danni inflitti, potenziando lo Scudo Soltari o ripristinando l'integrità della corazza prima degli scontri con i Supremi.

I Modificatori di Sfida, invece, rendono il gioco più duro: includono il Deterioramento Armi, i Proiettili da Morti Nemiche e gli Ostacolatori di Crescita, che rimuovono la Seconda Chance o disattivano i potenziamenti della Matrice Corazza.

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Al lancio saranno disponibili anche diverse opzioni di accessibilità, tra cui funzioni per daltonismo, rimappatura dei controlli e una modalità Focus Dialoghi, con ulteriori dettagli in arrivo dopo l'uscita.

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