Il trailer di lancio di Saros mostra nuove armi e ambientazioni, svelati i Modificatori di Carcosa

Saros debutterà su PS5 il 30 aprile, ma Sony ha già pubblicato il trailer di lancio insieme a nuovi dettagli sull'esclusiva Housemarque tramite il PlayStation Blog.

Il filmato offre un nuovo sguardo sull'atmosfera del gioco, sulle armi e sulle opzioni di personalizzazione della difficoltà. L'apertura è dedicata a Stack, interpretato da Keone Young, mentre dipinge le visioni che gli vengono impresse nella mente su Carcosa, seguita da una sequenza ambientata nella Cattedrale, pensata per introdurre subito il tono oscuro e mistico dell'avventura. Il trailer mostra anche alcune location che i giocatori esploreranno nei panni di Arjun, tra cui un vicolo di una futura Londra e un corridoio d'hotel.