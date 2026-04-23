OnePlus 16: nuovi leak svelano il display con refresh rate a 240Hz e l'adozione del chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Il panorama degli smartphone di fascia alta sta per essere arricchito dall'arrivo del OnePlus 16, la cui presentazione in Cina è prevista per l'ottobre di quest'anno. Secondo le recenti rivelazioni del noto leaker Digital Chat Station il pezzo forte del dispositivo sarà senza dubbio il display.
Si parla di un pannello piatto da 6,78", prodotto da BOE con tecnologia LTPO e risoluzione 1.5K. La vera innovazione risiede però nella fluidità: OnePlus starebbe valutando un target minimo di 185Hz, con la seria possibilità di spingersi fino a un'impressionante frequenza di aggiornamento di 240Hz.
Chip e fotocamera del futuro OnePlus 16
Sotto la scocca, OnePlus 16 sarà tra i primi a montare il processore di prossima generazione Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro di Qualcomm. Questo chip sarà probabilmente affiancato dalle nuove memorie RAM LPDDR6, garantendo così prestazioni che puntano a superare la concorrenza futura. Un'altra interessante sorpresa riguarderebbe l'autonomia: i leak suggeriscono una capacità della batteria che sfiora i 9.000 mAh.
Non è da meno il comparto multimediale. La configurazione posteriore dovrebbe ospitare una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 50MP e un potente teleobiettivo periscopico da 200MP. Lato software, il dispositivo debutterà quasi certamente con OxygenOS 17 basato su Android 17.
Prezzo e data d'uscita di OnePlus 16
Con un prezzo di partenza stimato intorno ai 5.000 Yuan (circa 730 dollari al cambio attuale) per la variante da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, OnePlus 16 si candida a essere uno dei "flagship killer" definitivi del 2026. L'unione di un display ultra-fluido, una batteria sovradimensionata e il silicio più veloce sul mercato promette un'esperienza utente ai vertici della categoria.
Non ci resta che attendere ulteriori conferme e approfondimenti su questo smartphone. Che cosa ne pensate? Che esperienza avete con OnePlus? Fateci sapere la vostra nei commenti.