OnePlus 16: nuovi leak svelano il display con refresh rate a 240Hz e l'adozione del chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Il panorama degli smartphone di fascia alta sta per essere arricchito dall'arrivo del OnePlus 16, la cui presentazione in Cina è prevista per l'ottobre di quest'anno. Secondo le recenti rivelazioni del noto leaker Digital Chat Station il pezzo forte del dispositivo sarà senza dubbio il display.

Si parla di un pannello piatto da 6,78", prodotto da BOE con tecnologia LTPO e risoluzione 1.5K. La vera innovazione risiede però nella fluidità: OnePlus starebbe valutando un target minimo di 185Hz, con la seria possibilità di spingersi fino a un'impressionante frequenza di aggiornamento di 240Hz.