Sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie da gaming? Le HyperX Cloud III sono in sconto al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming targate HyperX: in particolare si tratta delle Cloud III che vengono messe in offerta con uno sconto del 27% , costo finale di 109,99€ (minimo storico) . Acquista le cuffie direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Grazie alla doppia connessione wireless a 2,4 GHz e Bluetooth , queste cuffie garantiscono un audio stabile e ad alte prestazioni in ogni situazione. Inoltre, la funzione Instant Pair consente di collegarsi rapidamente ad alcuni dispositivi senza bisogno del dongle USB.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Uno dei punti di forza è la tecnologia DTS Spatial Audio, che offre un suono tridimensionale immersivo e una localizzazione precisa delle fonti audio. Questo si traduce in un vantaggio concreto durante il gameplay, permettendo di percepire con maggiore accuratezza movimenti e dettagli sonori.

Le cuffie sono dotate di comandi integrati direttamente sul padiglione, che permettono di regolare il volume o disattivare il microfono in modo rapido e intuitivo. La compatibilità è ampia: funzionano con PC, console come PlayStation e Xbox, Nintendo Switch, Mac e dispositivi mobili.

Dal punto di vista del comfort, l'archetto in metallo è robusto ma rivestito in memory foam, mentre i cuscinetti in similpelle assicurano una vestibilità comoda anche durante lunghe sessioni.