GGC Pokémon Pocket presenta la nuova espansione Aura Pulsante, data di uscita e trailer

Oltre alle due Megaevoluzioni, l'espansione segna anche il debutto di Urshifu Stile Singolcolpo e Urshifu Stile Pluricolpo , insieme a nuove carte di supporto come Ornella e Arena Antica, che promettono di portare una ventata d'aria fresca al meta. Un'anteprima dei contenuti è visibile nel trailer pubblicato da The Pokémon Company.

Il team di GCC Pokémon Pocket ha presentato sui social la prossima espansione in arrivo, Aura Pulsante , disponibile dalle 02:00 italiane del 28 aprile . Il set introdurrà nuove carte di rilievo, tra cui Mega Lucario-ex e Mega Sceptile-ex, protagonisti delle nuove bustine.

Non solo nuove carte: arrivano aggiornamenti ed eventi

on Aura Pulsante, GCC Pokémon Pocket introdurrà anche una serie di aggiornamenti e iniziative. Tra le novità più rilevanti ci sono gli effetti con bordo dorato, ora disponibili per le carte di rarità ◆, ◆◆ e ◆◆◆. Il bordo dorato verrà assegnato automaticamente al raggiungimento di 10 copie della stessa carta, e sarà possibile ottenerne altri tramite la funzione Ottieni effetti utilizzando i doppioni.

Tra fine aprile e fine luglio saranno inoltre disponibili nuove missioni regalo del mazzo élite, questa volta dedicate al tipo Fuoco, con carte come Mega Charizard Y-ex (Fiamme Cremisi) e Moltres-ex (Geni Supremi).

Sul fronte eventi, da fine aprile a inizio maggio si terrà un evento speciale per celebrare il primo anno e mezzo del gioco, con lotte contro la CPU, carte promozionali e missioni che permetteranno di ottenere Zygarde-ex, accessori e altre ricompense. Nello stesso periodo partiranno anche le missioni collezione carte utili, che offriranno carte Allenatore di grande impatto come Vera, Cyrus e Giovanni.

A inizio maggio si svolgerà la settimana community, con missioni dedicate allo scambio e al regalo di carte, utili per ottenere Clessidre scambio, accessori speciali e altre ricompense. Da inizio a metà maggio sarà invece attivo l'evento emblema di Aura Pulsante, che permetterà di ottenere emblemi per il profilo e oggetti utili completando lotte e missioni.

Infine, da metà a fine maggio si terrà l'evento bonus dedicato a Mega Heracross-ex, con lotte contro la CPU che ricompenseranno i giocatori con buste promozionali della serie B vol. 8. Nello stesso periodo sarà disponibile anche un evento pesca misteriosa con carte promo di Treecko e Gallade.