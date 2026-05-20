GCC Pokémon Pocket ha raggiunto un grande traguardo su iOS e Android

The Pokémon Company ha annunciato che GCC Pokémon Pocket ha totalizzato oltre 200 milioni di download fra iOS e Android: un risultato davvero notevole per il mobile game, che si pone come una versione digitale e accessibile del gioco di carte ufficiale.

"GCC Pokémon Pocket ha superato quota 200 milioni di download a livello internazionale", si legge nel post pubblicato sui social. "Il supporto di tutti quelli che hanno giocato fin dal lancio è stato straordinario e speriamo che continuerete a divertirvi con GCC Pokémon Pocket anche in futuro!"

Lanciato verso la fine del 2024 in formato free-to-play, GCC Pokémon Pocket ha subito conquistato gli appassionati così come i neofiti di questo universo, grazie a un impianto molto semplice, che valorizza gli aspetti collezionistici dell'esperienza.

Del resto l'idea alla base del progetto era proprio quella: aumentare la base d'utenza del gioco di carte rendendo tutto più accessibile e puntando anche su tutta una serie di contenuti esclusivi, fra cui le cosiddette "immersive cards" animate.