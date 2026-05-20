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GCC Pokémon Pocket ha raggiunto un grande traguardo su iOS e Android

The Pokémon Company ha annunciato che GCC Pokémon Pocket ha raggiunto un grande traguardo, totalizzando oltre duecento milioni di download fra iOS e Android.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/05/2026
Pikachu in un artwork di GCC Pokémon Pocket
GCC Pokémon Pocket
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The Pokémon Company ha annunciato che GCC Pokémon Pocket ha totalizzato oltre 200 milioni di download fra iOS e Android: un risultato davvero notevole per il mobile game, che si pone come una versione digitale e accessibile del gioco di carte ufficiale.

"GCC Pokémon Pocket ha superato quota 200 milioni di download a livello internazionale", si legge nel post pubblicato sui social. "Il supporto di tutti quelli che hanno giocato fin dal lancio è stato straordinario e speriamo che continuerete a divertirvi con GCC Pokémon Pocket anche in futuro!"

Lanciato verso la fine del 2024 in formato free-to-play, GCC Pokémon Pocket ha subito conquistato gli appassionati così come i neofiti di questo universo, grazie a un impianto molto semplice, che valorizza gli aspetti collezionistici dell'esperienza.

The Pokémon Company si scaglia contro i giocatori per molestie e comportamenti aggressivi agli eventi GCC Pokémon The Pokémon Company si scaglia contro i giocatori per molestie e comportamenti aggressivi agli eventi GCC Pokémon

Del resto l'idea alla base del progetto era proprio quella: aumentare la base d'utenza del gioco di carte rendendo tutto più accessibile e puntando anche su tutta una serie di contenuti esclusivi, fra cui le cosiddette "immersive cards" animate.

Meno simulazione, più azione

In attesa della vociferata modalità raid, GCC Pokémon Pocket conferma dunque il proprio successo e un'identità che distingue questa versione del gioco da GCC Pokémon Live, più orientato alla simulazione competitiva.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Il superamento dei duecento milioni di download fra iOS e Android conferma che la formula è stata davvero apprezzata e apre le porte a un futuro radioso, fatto di aggiornamenti costanti e puntuali che mirano a tenere sempre alta l'attenzione dei giocatori.

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