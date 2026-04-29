GCC Pokémon Pocket regala 120 clessidre gratis a tutti, ecco come riscattarle

Per celebrare il superamento dei 200 milioni di download in tutto il mondo, The Pokémon Company ha deciso di distribuire 120 clessidre gratis a tutti i giocatori di GCC Pokémon Pocket, facendo un regalo davvero gradito ai tanti fan dell'app.
Si tratta di un regalo a tempo limitato, dunque cercate di non perdere troppo tempo, sebbene ci siano comunque ancora diversi giorni a disposizione: è infatti possibile ottenere le 120 clessidre gratis a partire dal 28 aprile fino al 16 maggio alle ore 8:00.
Si tratta di una quantità davvero non comune di clessidre gratis che possono essere ottenute praticamente senza alcuno sforzo e possono consentire una notevole espansione della propria raccolta di carte, essendo alla base dell'apertura di nuove buste.
Fino a 10 pacchetti gratis
120 clessidre possono consentire l'apertura di ben 10 pacchetti di carte Pokémon all'interno di GCC Pokémon Pocket, dunque un regalo davvero molto interessante, che consigliamo dunque di sfruttare il prima possibile.
Per ottenere le clessidre in questione è necessario avviare l'app di GCC Pokémon Pocket e dirigervi sul menù principale, selezionando qui l'opzione specificamente relativa ai Regali.
Tra le possibili opzioni dovrebbe essercene una riferita ai regali da parte del team, che in questo caso riguarda proprio questo pacchetto di 120 clessidre da poter immagazzinare nel proprio inventario cliccando su "ricevi" e sfruttare per procedere all'apertura delle buste.
È necessario avere l'app aggiornata, dunque eventualmente procedete con l'operazione, quindi ricevere l'avviso sulla presenza di un messaggio relativo a questo speciale regalo: avete dunque fino al 16 maggio per poter procedere al riscatto delle clessidre.
Ricordiamo peraltro che GCC Pokémon Pocket ha recentemente ricevuto la nuova espansione Aura Pulsante proprio nelle ore scorse, dopo il pacchetto Mega Splendore del mese scorso, e le clessidre possono essere investite anche per aprire buste appartenenti a tali pacchetti.