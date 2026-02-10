GCC Pokémon Pocket attira nuovi giocatori ma ha difficoltà a mantenerli attivi

Un grosso problema per un live service

Il fatto che GCC Pokémon Pocket non abbia problemi ad attirare nuovi utenti non stupisce affatto: è basato su uno dei franchise più popolari dell'intrattenimento ed è un'app gratuita che funziona su qualsiasi smartphone, ma quello che più conta per DeNa è il fatto di riuscire a mantenere una base di utenti attiva quanto più ampia possibile.

Su questo fronte stanno emergendo delle difficoltà in questi mesi, dopo l'ottimo avvio iniziale che aveva portato a una vera e propria mania anche per l'app in questione.

Secondo DeNa, una strategia per risolvere il problema potrebbe basarsi su una revisione generale dell'economia del gioco, che consenta magari di rendere i punti pacchetto universali, in modo da rendere meno macchinoso il sistema e rispondere anche ai feedback di molti giocatori.

In ogni caso, non si conoscono ancora le idee che gli sviluppatori stanno esaminando per il caso, ma nel frattempo il gioco sta proseguendo, come abbiamo visto con la nuova espansione Parata Fantasmagorica.