Sei alla ricerca di una nuova scheda madre? Su Amazon, oggi, l'ASUS ROG Strix Z890-F è al minimo storico

ASUS ROG Strix Z890-F, oggi, è in promozione su Amazon con uno sconto che fa calare il prezzo fino al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/02/2026
ASUS ROG Strix Z890-F

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulla scheda madre ASUS ROG Strix Z890-F che viene messa in sconto del 7% per un costo finale d'acquisto di 379,86€, suo minimo storico. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Non si tratta di una percentuale di sconto memorabile, per quanto il prezzo del prodotto cali al suo minimo storico. In sostanza si tratta di un risparmio di 30€ che, però, vista la qualità del prodotto, potrebbe comunque far comodo per chi è alla ricerca di una soluzione simile per la propria configurazione.

Ulteriori dettagli tecnici

La ASUS ROG Strix Z890-F è una scheda madre di fascia alta. Basata su socket Intel LGA 1851, è progettata per supportare i processori Intel Core Ultra (Serie 2), offrendo una base solida per sistemi di nuova generazione. Uno dei suoi punti di forza è il supporto alla memoria DDR5 fino a 256 GB, utilizzando moduli singoli da 64 GB.

817Dap9S7L Ac Sl1500

ASUS integra inoltre tecnologie proprietarie come DIMM Fit, DIMM Flex e AEMP III, pensate per semplificare la configurazione della RAM. La ROG Strix Z890-F è progettata con un'attenzione particolare al raffreddamento. Il design termico ottimizzato prevede dissipatori massicci con copertura I/O integrata, pad termici ad alta conducibilità e heatpipe a forma di "L", garantendo una gestione efficiente del calore.

