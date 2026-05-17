Le vendite di Terraria hanno raggiunto un nuovo traguardo, il gioco non si ferma

Re-Logic ha celebrato il quindicesimo anniversario di Terraria annunciando che il gioco ha totalizzato finora oltre 70 milioni di download fra PC, console e dispositivi mobile: un risultato "folle e incredibilmente emozionante", hanno detto gli autori.
Tuttavia lo studio non ha alcuna intenzione di fermarsi qui, e infatti ha confermato che il supporto post-lancio non terminerà con l'aggiornamento 1.4.6 e l'arrivo del crossplay, bensì continuerà a proporre miglioramenti e contenuti extra.
"È davvero difficile esprimere a parole cosa abbia significato per il nostro piccolo studio il vostro supporto in tutti questi anni", ha scritto il team. "In poche parole, siete voi il motore che rende possibile tutto questo."
"Il vostro supporto ci permette di continuare a espandere Terraria senza dover ricorrere ad aumenti di prezzo o microtransazioni. Questa sta diventando una cosa sempre più rara nel gaming moderno e non potremo mai ringraziarvi abbastanza per aver reso possibile ciò che facciamo ogni giorno."
Un vero e proprio fenomeno
Dopo l'ultimo aggiornamento, Terraria ha cominciato a macinare dei numeri eccezionali su Steam, a dimostrazione della sua eccezionalità e della capacità di mettere d'accordo porzioni di pubblico molto diverse fra loro.
"Dai giocatori hardcore con migliaia di ore di gioco a chi sta scoprendo oggi il nostro 'metroidvania in un sandbox', dai builder agli speedrunner, da chi interagisce regolarmente con noi nella community a chi semplicemente si gode il gioco in silenzio, da chi ama Terraria nella sua forma classica a chi preferisce stravolgerlo con ogni tipo di mod tramite tModLoader... ognuno di voi è prezioso per noi."
"Speriamo che il nostro gioco vi abbia regalato un po' di gioia nel corso degli anni. Terraria è un'esperienza unica, che ci piace pensare di aver plasmato insieme ai fan fino a renderla ciò che è oggi. Questo viaggio appartiene tanto a voi quanto a noi!"
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