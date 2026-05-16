AMD FSR 4 arriva su RDNA 2: può portare vantaggi a Xbox Series X come PSSR su PS5 Pro?

AMD ha annunciato l'allargamento del supporto delle caratteristiche di FSR 4.1 alle schede video RDNA 3 e anche RDNA 2, cosa che può aprire scenari interessanti anche per quanto riguarda Xbox Series X, in maniera simile a quanto visto con PSSR su PS5 Pro.

Con un annuncio piuttosto a sorpresa, AMD ha annunciato che FSR 4.1 è in arrivo anche sulle Radeon serie RX 7000 e RX 6000, cosa che rappresenta una novità molto interessante, allargando di molto il raggio d'azione della versione più recente della tecnologia grafica in questione.

L'arrivo su RX 7000, che fanno parte dell'architettura RDNA 3, è previsto per luglio, mentre sulle RX 6000, basate su RDNA 2 è prevista per il 2027, dunque si tratterebbe comunque di un'attesa piuttosto lunga, ma con una novità in grado di dare davvero nuova linfa vitale a GPU che potrebbero essere considerate "datate".