AMD FSR 4 arriva su RDNA 2: può portare vantaggi a Xbox Series X come PSSR su PS5 Pro?

AMD ha annunciato l'allargamento del supporto delle caratteristiche di FSR 4.1 alle schede video RDNA 3 e anche RDNA 2, cosa che può aprire scenari interessanti anche per quanto riguarda Xbox Series X, in maniera simile a quanto visto con PSSR su PS5 Pro.
Con un annuncio piuttosto a sorpresa, AMD ha annunciato che FSR 4.1 è in arrivo anche sulle Radeon serie RX 7000 e RX 6000, cosa che rappresenta una novità molto interessante, allargando di molto il raggio d'azione della versione più recente della tecnologia grafica in questione.
L'arrivo su RX 7000, che fanno parte dell'architettura RDNA 3, è previsto per luglio, mentre sulle RX 6000, basate su RDNA 2 è prevista per il 2027, dunque si tratterebbe comunque di un'attesa piuttosto lunga, ma con una novità in grado di dare davvero nuova linfa vitale a GPU che potrebbero essere considerate "datate".
Teoricamente la possibilità c'è
Quello che risulta ulteriormente interessante è l'allargamento del supporto a RDNA 2 in generale, perché in questa architettura rientra pienamente anche Xbox Series X, considerata pienamente conforme allo standard di tale generazione di schede AMD.
Questo significa che, teoricamente, sarebbe possibile vedere l'FSR 4.1 sulla console Microsoft, anche se nella pratica la questione è tutta da valutare.
Sebbene l'applicazione della tecnologia possa risultare piuttosto semplice per gli sviluppatori, anche a posteriori, è da vedere se richieda comunque dell'ottimizzazione aggiuntiva da applicare, e a quel punto ci sarebbe da vedere l'eventuale volontà dei team di investire in questo senso.
In ogni caso, in teoria l'FSR 4.1 potrebbe essere applicato anche a Xbox Series X e portare notevoli miglioramenti, così come dovrebbe accadere su ROG Xbox Ally X, Lenovo Legion Go e MSI Claw A8, oltre che alla prossima Steam Machine.
La tecnologia funziona in maniera simile alla nuova versione di PSSR usata da PS5 Pro, con un sistema di upscaling avanzato che potrebbe portare notevoli vantaggi rispetto all'attuale FSR 3.1. D'altra parte, lo stesso Mark Cerny aveva collegato l'FSR 4.1 al funzionamento del nuovo PSSR, derivando dai lavori svolti in collaborazione tra le due compagnie.
Considerando che la console Microsoft rientra pienamente nelle specifiche RDNA 2, non è escluso che almeno alcuni titoli prossimi possano supportare tali vantaggi, magari quelli provenienti dai team first party di Xbox Game Studios.
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