AMD FSR 4.1 è in arrivo anche sulle Radeon serie RX 7000 e RX 6000

AMD ha annunciato ufficialmente che FSR 4.1 è in arrivo anche sulle Radeon serie RX 7000 e RX 6000, il che significa che la nuova tecnologia di upscaling non rimarrà un'esclusiva delle GPU più recenti prodotte dall'azienda.

Quando? Stando alle parole del senior vice president e general manager Jack Huynh, l'approdo di FSR 4.1 sulle Radeon RX 7000 avverrà già il prossimo luglio, mentre il supporto alle Radeon RX 6000 è previsto nel corso del 2027.

Si tratta naturalmente di una decisione molto importante per AMD, che finora aveva gestito questa tecnologia in maniera appunto esclusiva, così da spingere le vendite delle sue nuove schede video, ma aprirà le porte della FidelityFX Super Resolution 4.1 anche alle generazioni precedenti.

Bisogna inoltre ricordare che FSR 4.1 è stata sviluppata in collaborazione con Sony e incorpora molte delle soluzioni utilizzate dall'ultima versione della PlayStation Spectral Super Resolution.