AMD Ryzen 7 5800X3D Anniversary e 7700X3D: il futuro del gaming è ancora su AM5 al Computex 2026

A poche ore dall'apertura ufficiale del Computex 2026 di Taipei, AMD ha presentato i nuovi piani di sviluppo per le sue piattaforme desktop, focalizzandosi sull'estensione del ciclo di vita dei prodotti e sull'introduzione di nuove CPU dotate di tecnologia 3D V-Cache. L'azienda guidata da Lisa Su ha strutturato gli annunci attorno a due pilastri: la continuità del supporto per il socket AM4 e il potenziamento dell'attuale ecosistema AM5.

La novità di rilievo per gli utenti di piattaforme precedenti è il lancio di una CPU celebrativa per il decimo anniversario del socket AM4, una mossa che prolunga la longevità di questo standard DDR4. Parallelamente, per la piattaforma AM5, AMD ha introdotto un nuovo processore che posiziona la tecnologia V-Cache in una fascia di prezzo più accessibile, confermando inoltre la roadmap di supporto a lungo termine per le schede madri attuali e future.