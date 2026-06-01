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AMD Ryzen 7 5800X3D Anniversary e 7700X3D: il futuro del gaming è ancora su AM5 al Computex 2026

AMD celebra i 10 anni del socket AM4 con il nuovo Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition ed espande la line-up AM5 con il Ryzen 7 7700X3D. Confermata inoltre la longevità di AM5 fino al 2029.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   01/06/2026
AMD Ryzen 7700X3D

A poche ore dall'apertura ufficiale del Computex 2026 di Taipei, AMD ha presentato i nuovi piani di sviluppo per le sue piattaforme desktop, focalizzandosi sull'estensione del ciclo di vita dei prodotti e sull'introduzione di nuove CPU dotate di tecnologia 3D V-Cache. L'azienda guidata da Lisa Su ha strutturato gli annunci attorno a due pilastri: la continuità del supporto per il socket AM4 e il potenziamento dell'attuale ecosistema AM5.

La novità di rilievo per gli utenti di piattaforme precedenti è il lancio di una CPU celebrativa per il decimo anniversario del socket AM4, una mossa che prolunga la longevità di questo standard DDR4. Parallelamente, per la piattaforma AM5, AMD ha introdotto un nuovo processore che posiziona la tecnologia V-Cache in una fascia di prezzo più accessibile, confermando inoltre la roadmap di supporto a lungo termine per le schede madri attuali e future.

Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: aggiornamento per la piattaforma AM4

Per segnare i 10 anni dal debutto del socket AM4, AMD ha annunciato una nuova versione del suo processore da gioco di punta per questa piattaforma, definendolo come il modello più prestante per i sistemi basati su memorie DDR4. Il Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition si basa sull'architettura Zen 3 e integra la tecnologia 3D V-Cache, offrendo un totale di 96MB di cache.

Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition

Il processore è retrocompatibile con le schede madri delle serie 400 e 500, permettendo l'aggiornamento di configurazioni già esistenti senza la necessità di sostituire la scheda madre o le RAM. All'interno della confezione è incluso anche il Carbice Ice Pad, un pad termico progettato per mantenere stabili le temperature di esercizio nel tempo ed evitare il degrado tipico delle paste termiche tradizionali.

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La CPU sarà commercializzata a partire dal 25 giugno 2026 al prezzo di listino di 349$.

Ryzen 7 7700X3D: la tecnologia V-Cache per la fascia media AM5

Sul fronte della piattaforma corrente, AMD ha ampliato la gamma AM5 con il Ryzen 7 7700X3D, un modello pensato per offrire le prestazioni della cache 3D a un prezzo inferiore rispetto alle soluzioni top di gamma già a listino. Per quanto riguarda le specifiche tecniche principali, abbiamo una CPU con 8 core/16 thread, 104MB di cache totale, frequenza di boost fino a 4.5GHz e TDP di 120W.

AMD Ryzen 7 7700X3D
AMD Ryzen 7 7700X3D

Il processore arriverà sul mercato il 16 luglio 2026 con un prezzo consigliato di 329$.

Roadmap AM5: supporto ufficiale confermato fino al 2029

Oltre ai nuovi processori, AMD ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al ciclo di vita del socket AM5. Riprendendo la strategia di longevità già applicata con l'AM4, l'azienda si è impegnata a supportare l'attuale socket con futuri processori "drop-in ready" almeno fino al 2029. Questa conferma garantisce agli utenti che acquistano o possiedono una scheda madre AM5 la possibilità di installare le CPU di prossima generazione senza dover sostituire i componenti principali del sistema nei prossimi tre anni.

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