AMD aggiorna le vecchie Radeon Polaris e Vega: è il primo update dopo quasi un anno

AMD corregge i crash di Apex Legends sulle vecchie Radeon

Il nuovo driver non introduce ottimizzazioni prestazionali né supporto dedicato ai giochi di ultima generazione, dettaglio ormai prevedibile considerando che Polaris e Vega fanno parte del ramo legacy dei driver Radeon. L'unica modifica evidenziata nelle note ufficiali riguarda un problema specifico con Apex Legends. AMD afferma di aver corretto crash intermittenti che colpivano le schede Radeon RX 400 e RX 500 durante l'esecuzione del titolo.

La brevissima patch note dell'aggiornamento

Anche se le architetture Polaris e Vega non ricevono più ottimizzazioni avanzate, AMD continua quindi a intervenire quando emergono bug particolarmente diffusi o problematici. Il nuovo pacchetto software arriva però a distanza di mesi dal precedente aggiornamento dedicato a queste GPU. La release Adrenalin Edition 25.8.1 per Polaris e Vega era infatti stata pubblicata nell'agosto dello scorso anno, confermando un ritmo di aggiornamento ormai molto più lento rispetto ai driver principali.

Le GPU interessate dal nuovo driver appartengono a generazioni ormai lontane. L'ultima scheda gaming basata su architettura Polaris è stata la Radeon RX 590, lanciata nel 2018, mentre Vega ha chiuso il proprio ciclo con la Radeon VII nel 2019.

Nonostante questo, molte di queste schede continuano a essere utilizzate nei PC da gaming di fascia media o nei sistemi secondari, soprattutto per via della lunga crisi dei prezzi delle GPU vissuta negli anni passati. Per diversi utenti, una RX 580 o una Vega 56 restano ancora sufficienti per il gioco in Full HD con dettagli moderati.

Parallelamente, AMD prosegue lo sviluppo dei driver principali Adrenalin 26.5.2 destinati alle schede Radeon più recenti, comprese le serie RX 9000, RX 7000, RX 6000 e RX 5000. In quel ramo software sono stati aggiunti anche supporto e ottimizzazioni per nuovi giochi come Forza Horizon 6 e 007 First Light, funzionalità che però non fanno parte del pacchetto legacy per Polaris e Vega.