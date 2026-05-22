JoJo's Bizarre Adventure: Golden Spirit apre le pre-registrazioni su iOS e Android

Wanda Cinemas Games ha annunciato l'apertura delle pre-registrazioni di JoJo's Bizarre Adventure: Golden Spirit su App Store e Google Play. Il gioco uscirà su iOS e Android nel corso del prossimo autunno.

Ispirato alla celebre opera di Hirohiko Araki, Golden Spirit punta a miscelare azione, strategia e una grafica spettacolare, presentandosi nella forma di un tradizionale RPG tattico che attinge all'ampio roster di personaggi tratti dalle diverse stagioni di JoJo.

Si parla, nello specifico, di oltre cinquanta combattenti e di un sistema di progressione dotato di un certo spessore, con anche diverse possibilità di personalizzazione e costruzione della propria squadra ideale, fra potenziamenti e altro.

Unendo sequenze bidimensionali e tridimensionali, JoJo's Bizarre Adventure: Golden Spirit riproduce alcune fra le scene più iconiche dell'anime, impreziosite dalla colonna sonora firmata da Yugo Kanno, per conquistare gli appassionati della saga.