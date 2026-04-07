Steel Ball Run – Le Bizzarre Avventure di JoJo, Netflix svela l'uscita dei nuovi episodi ma fa infuriare i fan

L'account X di Netflix Anime ha finalmente condiviso nuovi dettagli sulla pubblicazione dei prossimi episodi di Steel Ball Run - Le Bizzarre Avventure di JoJo, confermando che il nuovo blocco arriverà nel corso dell'autunno 2026.

La situazione, però, è più complessa di quanto sembri. Secondo quanto comunicato dalla piattaforma, l'intera serie sarà suddivisa in più cour, con il primo episodio, pubblicato il 19 marzo, che di fatto rappresenta una sorta di prologo autonomo. In autunno debutterà il cosiddetto "2nd Stage", composto da più puntate distribuite con cadenza settimanale. Prendendo come riferimento l'omonimo arco narrativo del manga, si stima che questo blocco possa includere 3-4 episodi, anche se Netflix non ha ancora fornito numeri ufficiali.

Restano diversi interrogativi: non è chiaro quanti altri cour comporranno la serie, quanti episodi conterrà ciascuno e soprattutto quali saranno le tempistiche tra una parte e l'altra. Una mancanza di trasparenza che sta alimentando dubbi e discussioni nella community.