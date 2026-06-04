La serie Netflix di Devil May Cry è stata rinnovata per la terza e ultima stagione

L'annuncio è arrivato tramite un post sui social accompagnato da un messaggio dello showrunner Adi Shankar, che ha spiegato come la serie sia sempre stata concepita come una trilogia ispirata alla Divina Commedia: la Stagione 1 rappresentava l'Inferno, la Stagione 2 il Purgatorio e la Stagione 3 sarà il Paradiso , chiudendo così quella che Shankar definisce la "Force Edge Saga" .

Netflix ha rinnovato la serie animata di Devil May Cry , basata sull'iconico franchise action di Capcom, confermando la produzione di una terza e ultima stagione .

Il messaggio di Shankar

"Per chi ha prestato attenzione ai titoli degli episodi, la struttura era sotto gli occhi di tutti fin dall'inizio. Questa storia è sempre stata la Divina Commedia di Dante, ma con pistole e un cappotto rosso", recita il messaggio di Shankar.

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"La Stagione 1 era l'Inferno, la Stagione 2 il Purgatorio e la Stagione 3 sarà il Paradiso. Queste tre stagioni compongono la "Force Edge Saga". Fin dalla sua concezione, la Force Edge Saga è stata progettata come una trilogia cinematografica mascherata da serie televisiva."

Per chi non lo sapesse, Devil May Cry è un adattamento animato del celebre franchise action di Capcom, nato nel 2001, e segue le avventure di Dante, cacciatore di demoni spavaldo e irriverente impegnato a sventare un'invasione infernale. La serie è creata da Adi Shankar, già produttore dell'acclamato adattamento animato di Castlevania, e realizzata dallo studio sudcoreano Studio Mir, lo stesso dietro X-Men '97. Su Netflix sono disponibili le prime due stagioni, con la seconda arrivata sulla piattaforma appena il mese scorso, ecco la nostra recensione.