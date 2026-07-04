Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run parte 2 ha una data d'uscita ufficiale su Netflix

Dopo aver annunciato il periodo di uscita di Steel Ball Run , peraltro suscitando anche un po' di polemiche tra i fan per il modo in cui la serie è stata spezzettata, arriva dunque anche la conferma sulla data di uscita precisa per quanto riguarda il primo episodio e dunque l'avvio della pubblicazione settimanale.

I nuovi episodi inizieranno a partire dal 25 settembre sulla piattaforma di streaming video e verranno messi a disposizione a cadenza settimanale, con un nuovo capitolo previsto per ogni venerdì della settimana, per un totale di 11 episodi a comporre la seconda e terza parte dell'anime.

In occasione dell'Anime Expo di Los Angeles, Warner Bros. Japan ha annunciato la data di uscita ufficiale su Netflix della seconda parte di Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run con un nuovo trailer, riportato qui sotto.

11 nuovi episodi in arrivo

Il nuovo trailer, riportato qui sotto, mostra alcune sequenze dei nuovi episodi in arrivo e presenta anche alcuni dei personaggi che verranno introdotti in questa parte, ovvero Mountain Tim, doppiato da Tomoaki Maeno, Funny Valentine, doppiato da Tomokazu Sugita, e Hot Pants, doppiata da Yōko Hikasa.

Il "primo stage" di Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run era iniziato il 19 marzo con un lungo episodio speciale da oltre 45 minuti, mentre gli altri episodi dovrebbero seguire un minutaggio più standard, probabilmente intorno ai 20-30 minuti per episodio.

"È il 1890 quando il magnate Stephen Steel organizza una gara di corsa a cavallo il cui premio per il vincitore sarà l'incredibile somma di cinquanta milioni di dollari", si legge nella sinossi che introduce la storia di questa parte dell'anime.

"Il percorso si snoda attraverso i mille pericoli degli Stati Uniti, da San Diego a New York, e fra i partecipanti troviamo ogni genere di personaggio, per estrazione sociale e provenienza geografica: inizia così la grande avventura di Gyro Zeppeli e Johnny Joestar!"