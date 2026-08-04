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Mobile Suit Gundam Hathaway 2 ha una data di uscita su Netflix e un nuovo trailer

Netflix ha annunciato la data di uscita di Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe all'interno del proprio catalogo, con un nuovo trailer dedicato al secondo capitolo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/08/2026
Un'immagine di Gundam Hathaway 2

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe in streaming su Netflix: il secondo capitolo della nuova trilogia cinematografica basata sulla celebre serie fantascientifica di Yoshiyuki Tomino arriverà il 31 agosto.

La data in questione si riferisce all'inserimento del film nel catalogo di Netflix anche in Italia, portando avanti la storia con un seguito diretto della pellicola uscita nel 2021 e rimasta in effetti alquanto aperta, in attesa del prosieguo della narrazione.

The Sorcery of Nymph Circe ci porta dunque a scoprire le nuove vicende che riguardano Hathaway Noa, giovane e talentuoso pilota che si ritrova a capo dell'organizzazione clandestina Mafty, responsabile di una violenta rivolta contro la Federazione Terrestre.

Un seguito diretto

Ci troviamo nell'Universal Century 0105, e dopo gli eventi del primo capitolo la lotta di Mafty contro la corruzione del Governo della Federazione Terrestre si intensifica, mentre la reputazione del gruppo viene messa a serio rischio da una serie di attacchi terroristici rivendicati da sedicenti seguaci.

La lotta tra le due fazioni si intreccia con le vite di Hathaway, della misteriosa e affascinante Gigi Andrade e del colonnello Kenneth Sleg, portando avanti i rapporti interpersonali sullo sfondo della Fanta-politica.

Gundam, al via le riprese del film Netflix con Sydney Sweeney Gundam, al via le riprese del film Netflix con Sydney Sweeney

Un nuovo trailer è stato pubblicato per l'occasione ed è visibile qui sopra.

Il primo capitolo è disponibile su Netflix con doppiaggio in italiano, dunque è possibile che anche questo seguito possa ricevere tale trattamento, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.

#Netflix #Anime
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