Il nuovo trailer di Hot Wheels Infinite Rush presenta la campagna, le classi di veicoli e la personalizzazione

Il gioco porta gli utenti in un mondo composto da quattro isole in miniatura , ognuna caratterizzata da un tema diverso e ricca di gare, attività e sfide da affrontare in totale libertà. Le isole possono essere esplorate senza vincoli, passando da una all'altra mentre si sbloccano nuove aree e obiettivi, tracciando così il proprio percorso all'interno della campagna.

Milestone e Mattel hanno pubblicato un nuovo trailer di Hot Wheels Infinite Rush , che presenta alcuni degli elementi principali del nuovo gioco di corse arcade, tra cui la campagna, le varie classi di auto e il profondo sistema di personalizzazione dei veicoli.

Progressione, classi personalizzazione

La progressione ruota attorno alle squadre rivali, che attendono il giocatore in gare testa a testa distribuite su tutte le isole: vincerle sarà fondamentale per avanzare e puntare al titolo di Rush Master definitivo.

Il cuore del gioco è la collezione di veicoli, suddivisi in quattro classi ben distinte. I Drifters premiano la padronanza delle curve e permettono di ricaricare il boost con il drifting; gli Speeders dominano i rettilinei grazie alla velocità crescente e alla rigenerazione del boost; i Titans sono mezzi potenti con meccaniche uniche legate alla gestione dell'energia; infine i Versatiles offrono un equilibrio ideale per affrontare qualsiasi tipo di sfida.

Queste classi si integrano nel Rush Squad, un sistema che consente di creare una squadra composta da quattro Hot Wheels, una per ogni categoria, e di passare istantaneamente da un veicolo all'altro mentre si esplora il mondo di gioco.

Non manca una ricca componente di personalizzazione, che permette di modificare adesivi, livree, ruote ed effetti visivi del boost, oltre a introdurre effetti sonori dedicati sia allo scatto sia alla spinta. Un set di strumenti pensato per dare a ogni veicolo un'identità unica, dentro e fuori dalla pista. Vi ricordiamo che Hot Wheels: Infinite Rush sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC dal 10 settembre, con accesso anticipato al 7 settembre.