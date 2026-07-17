Netflix ammette: l'intelligenza artificiale ha già plasmato circa 300 film e serie nel 2026

La dichiarazione dei vertici dello streaming segna un punto di non ritorno. Se fino a un anno fa l'uso dell'IA era limitato a casi isolati o sperimentali, oggi la tecnologia è pienamente integrata nei processi creativi, consentendo di dimezzare i costi di realizzazione di scene complesse e di accorciare i tempi di post-produzione in modo sbalorditivo.

L'intelligenza artificiale ha ufficialmente smesso di essere un esperimento di laboratorio per trasformarsi nella nuova colonna vertebrale del mondo del cinema. All'interno del suo attesissimo rapporto finanziario relativo al secondo trimestre del 2026, Netflix ha gettato la maschera, rivelando di aver già utilizzato flussi di lavoro basati sull'IA generativa in circa 300 produzioni originali distribuite sulla piattaforma dall'inizio dell'anno.

Dalla folla digitale alle tempeste storiche

La quasi totalità degli interventi guidati dall'algoritmo si concentra nella fase di post-produzione, dove gli strumenti generativi intervengono per correggere l'illuminazione, rifinire i dettagli ambientali e generare elementi che richiederebbero settimane di lavoro manuale con le tecniche di computer grafica tradizionali.

Ben Affleck

La dirigenza ha ammesso con trasparenza che, in assenza di queste tecnologie, molte di queste sequenze spettacolari sarebbero state semplicemente cancellate dalla sceneggiatura finale per via degli insostenibili vincoli di bilancio.

L'accelerazione di questa strategia è stata resa possibile grazie a un massiccio investimento completato nella primavera del 2026, quando Netflix ha acquisito per circa 600 milioni di dollari InterPositive, la raffinata startup di IA focalizzata sul cinema fondata dall'attore e regista Ben Affleck. Questa mossa ha fornito alla piattaforma gli strumenti adatti per compiere operazioni audaci, come la clonazione vocale autorizzata dello scomparso Gene Wilder nel reality show Wonka's The Golden Ticket o la rapida finalizzazione degli effetti visivi della serie fantascientifica L'Eternauta.

"Non stiamo sostituendo gli artisti con la tecnologia. Crediamo fermamente che ci vogliano grandi registi e attori in carne e ossa per creare opere d'arte indimenticabili. L'intelligenza artificiale serve semplicemente a fornire loro strumenti migliori per dare forma alle proprie visioni nel minor tempo possibile".

Le rassicurazioni del co-amministratore delegato Ted Sarandos tentano di spegnere sul nascere le polemiche di un settore ancora scosso dai recenti scioperi delle maestranze cinematografiche. Sul fronte economico, intanto, l'azienda festeggia un fatturato trimestrale record da 12,56 miliardi di dollari, confermando l'obiettivo di espandere l'offerta verso podcast video, clip in stile social e intrattenimento interattivo, trasformando lo streaming tradizionale in una gigantesca piattaforma d'intrattenimento globale a tutto tondo.