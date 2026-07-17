iPad mini OLED sempre più vicino: ecco cosa aspettarsi dal nuovo modello

Da diversi mesi si parla dell'arrivo di un nuovo iPad mini con display OLED , insieme ad altre possibili novità pensate per migliorare ulteriormente l'esperienza d'uso rispetto all'attuale generazione. Ulteriori indiscrezioni sembrano rafforzare questa ipotesi, con il dispositivo che dovrebbe ufficialmente debuttare tra pochi mesi. Vediamo di seguito le possibili novità, specificando che le informazioni si basano sulle indiscrezioni riportate , quindi non sono ufficiali e vanno prese con la dovuta cautela.

Le novità del nuovo iPad mini

Le informazioni sono state condivise da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui il nuovo modello di iPad mini con display OLED arriverà entro ottobre di quest'anno, quindi tra pochi mesi. Ricordiamo che il primo tablet Apple ad adottare un display OLED è stato l'iPad Pro, presentato nel maggio 2024, mentre l'attuale iPad mini continua a essere dotato di un pannello LCD. Chiaramente adottare la tecnologia OLED ha una serie di vantaggi in termini di esperienza d'uso, dalla qualità dell'immagine migliorata a colori più profondi.

Apple iPad mini

Bisogna però aspettarsi eventuali aumenti di prezzo, dato che i display OLED sono più costosi degli LCD. Ulteriori novità dovrebbero riguardare le dimensioni, con l'iPad mini che dovrebbe passare da 8,3 pollici a 8,7 pollici, mentre non è stata specificata la frequenza di aggiornamento (attualmente è di 60 Hz).

Sempre secondo quanto riportato da Gurman in precedenza, questo prodotto potrebbe essere anche più resistente all'acqua, grazie a un nuovo involucro specifico. Si tratterebbe di un nuovo sistema di altoparlanti basato sulle vibrazioni, che quindi elimina i tradizionali fori. Inoltre, il nuovo iPad mini dovrebbe introdurre il chip A19 Pro, anche se alcune indiscrezioni hanno ipotizzato l'adozione del più recente chip A20, un'ipotesi che al momento sembra però poco probabile considerando la storia della linea iPad mini.