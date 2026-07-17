Preordina l'edizione fisica Deluxe di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered per Nintendo Switch 2

Se sei alla ricerca di giochi GDR o sei un appassionato del titolo risalente al 2006, The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered Deluxe per Nintendo Switch 2 è in preordine su Amazon. Si tratta dell'edizione fisica ed è disponibile a 64,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, considerando che l'uscita ufficiale è prevista per l'11 agosto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.