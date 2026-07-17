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Preordina l'edizione fisica Deluxe di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered per Nintendo Switch 2

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine dell'edizione Deluxe di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/07/2026
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered Deluxe per Nintendo Switch 2
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
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Se sei alla ricerca di giochi GDR o sei un appassionato del titolo risalente al 2006, The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered Deluxe per Nintendo Switch 2 è in preordine su Amazon. Si tratta dell'edizione fisica ed è disponibile a 64,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, considerando che l'uscita ufficiale è prevista per l'11 agosto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura da riscoprire

Per chi non lo sapesse, si tratta della versione modernizzata del gioco risalente al 2006, uno dei pilastri dei giochi GDR, con meccaniche di gioco rinnovate e una veste di grafica più moderna. Potrai quindi vivere un'esperienza ancora più godibile, ma tornerai ovviamente nel vasto territorio di Cyrodiil, tra centinaia di ore di contenuti ancora più coinvolgenti.

The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered Deluxe
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered Deluxe

Questa edizione include il gioco di base, nuove missioni per le armature, le armi e le armature per cavalli esclusive di Akatosh e Mehrunes Dagon, le espansioni della storia Shivering Isles e Knights of the Nine e contenuti scaricabili aggiuntivi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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