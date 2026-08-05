The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered si presenta su Switch 2 con un folle video su Sheogorath

In un video che sembra venire fuori da una puntata di The Office ambientata all'interno degli studi di Bethesda , vediamo quello che succede quando il Principe Daedrico della Follia va un attimo fuori controllo e non viene trattato con la dovuta cautela.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è ormai in arrivo su Nintendo Switch 2 , e Bethesda ce lo ricorda con la pubblicazione di un trailer alquanto folle, incentrato sui celebri indovinelli di Sheogorath .

Un folle video per un altrettanto folle personaggio

Come abbiamo visto, la data di uscita di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered su Nintendo Switch 2 è fissata per l'11 agosto, dunque manca poco ormai alla possibilità di affrontare le legioni daedriche di Oblivion anche in versione portatile.

Per ricordarci del suo arrivo, Bethesda ha pubblicato questo bizzarro video in cui vediamo il Principe Folle in persona, Sheogorath, invadere gli uffici della compagnia proprio durante una riunione sul marketing, proponendo uno dei suoi tipici indovinelli.

Il filmato è girato dal vivo, e il personaggio in questione viene interpretato proprio da Wes Johnson, doppiatore che dona la voce a Sheogorath e anche a diversi altri personaggi celebri nella serie The Elder Scrolls.

Dopo Fallout 4: Anniversary Edition Bethesda continua a proporre i propri giochi di grosso calibro anche su Nintendo Switch 2, dunque, in attesa di vedere come si comporterà questa versione rimasterizzata di Oblivion sulla console ibrida, considerando i vari problemi tecnici che hanno caratterizzato le altre versioni in precedenza.