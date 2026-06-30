Annunciata la data per The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered per Nintendo Switch 2 e un'altra buona notizia

È stata annunciata la data di uscita di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered su Nintendo Switch 2, con Bethesda che evidentemente ha cambiato idea sul sistema di distribuzione del gioco, visto che nuove segnalazioni sostengono si trovi interamente su cartuccia, per quanto riguarda l'edizione fisica.
Sono arrivate infine le comunicazioni ufficiali da parte dell'editore per quanto riguarda la data di uscita e anche un trailer di presentazione: The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered sarà disponibile l'11 agosto sulla console Nintendo, mentre il rivenditore VGP sostiene che si tratta di un'uscita interamente su cartuccia.
Sembrerebbe scongiurato lo spauracchio della scheda con chiave di gioco, soluzione sempre molto avversata dai giocatori più tradizionalisti, ma che sembrava essere stata adottata, in un primo momento, per il titolo in questione.
I tanti approcci di Bethesda
In effetti, anche Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stato distribuito su Nintendo Switch 2 interamente su cartuccia, dunque si tratta di una via già percorsa da Bethesda in precedenza, sebbene inizialmente sembrava che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered fosse destinato alla scheda con chiave di gioco.
Al contrario, Fallout 4: Anniversary Edition e Skyrim sono distribuiti addirittura come "code in a box", ovvero codice per il download direttamente all'interno della confezione, dunque gli approcci sono differenti da parte di Bethesda.
Nei giorni scorsi, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered per Switch 2 era stato classificato dall'ESRB in attesa di una comunicazione più precisa sul lancio di questa nuova versione, a questo punto arrivata con il trailer riportato qui sopra.
Il gioco in questione è una versione tecnicamente rifatta in maniera quasi integrale dell'originale: sviluppato in collaborazione da Virtuos e Bethesda, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha la grafica rifatta in Unreal Engine 5 sulla base del vecchio engine originale, con una soluzione peculiare che mischia il classico con il moderno.
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