Annunciata la data per The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered per Nintendo Switch 2 e un'altra buona notizia

Sono arrivate infine le comunicazioni ufficiali da parte dell'editore per quanto riguarda la data di uscita e anche un trailer di presentazione: The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered sarà disponibile l' 11 agosto sulla console Nintendo, mentre il rivenditore VGP sostiene che si tratta di un'uscita interamente su cartuccia.

È stata annunciata la data di uscita di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered su Nintendo Switch 2 , con Bethesda che evidentemente ha cambiato idea sul sistema di distribuzione del gioco, visto che nuove segnalazioni sostengono si trovi interamente su cartuccia , per quanto riguarda l'edizione fisica.

I tanti approcci di Bethesda

In effetti, anche Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stato distribuito su Nintendo Switch 2 interamente su cartuccia, dunque si tratta di una via già percorsa da Bethesda in precedenza, sebbene inizialmente sembrava che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered fosse destinato alla scheda con chiave di gioco.

Al contrario, Fallout 4: Anniversary Edition e Skyrim sono distribuiti addirittura come "code in a box", ovvero codice per il download direttamente all'interno della confezione, dunque gli approcci sono differenti da parte di Bethesda.

Nei giorni scorsi, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered per Switch 2 era stato classificato dall'ESRB in attesa di una comunicazione più precisa sul lancio di questa nuova versione, a questo punto arrivata con il trailer riportato qui sopra.

Il gioco in questione è una versione tecnicamente rifatta in maniera quasi integrale dell'originale: sviluppato in collaborazione da Virtuos e Bethesda, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha la grafica rifatta in Unreal Engine 5 sulla base del vecchio engine originale, con una soluzione peculiare che mischia il classico con il moderno.