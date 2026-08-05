Nintendo ha identificato problemi e bug di Xenoblade Chronicles 2 su Switch 2, patch in arrivo

Nintendo è al corrente di vari problemi e bug rilevati nella versione Nintendo Switch 2 di Xenoblade Chronicles 2 e ha riferito che aggiornamenti sono già in lavorazione e verranno presto messi a disposizione per risolvere gli inconvenienti.
Dopo l'uscita di Xenoblade Chronicles 2 in versione Nintendo Switch 2, sono emerse infatti varie segnalazioni su problemi tecnici, nonostante il gioco abbia generalmente anche convinto Digital Foundry, soprattutto per quanto riguarda i miglioramenti tecnici effettuati con l'upgrade sulla nuova console.
Tra questi, i problemi più frequenti fra quelli rilevati sono degli abbassamenti nel volume dell'audio durante le battaglie e la possibile scomparsa del terzo slot per gli accessori quando si utilizzano amico o si ricevono dei bonus WP.
Qualche inconveniente di troppo da aggiustare
"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni riguardanti la riduzione negli slot per gli accessori da 3 a 2 in Xenoblade 2 su Nintendo Switch 2, le nostre indagini hanno confermato che questo problema emerge in diverse condizioni", si legge nel messaggio ufficiale di Nintendo.
A quanto pare ci sono una serie di condizioni particolari in base alle quali si verifica il problema degli slot, ma essendo molte la probabilità di incappare in questo inconveniente non è così bassa.
Nel messaggio, Nintendo conferma anche di aver identificato il bug legato al volume dell'audio durante i combattimenti, e anche questo verrà risolto con il nuovo aggiornamento in arrivo.
Non c'è ancora una data di uscita precisa sull'update che dovrebbe risolvere questi problemi, ma considerando la comunicazione di Nintendo dovrebbe trattarsi di una questione di giorni, rimaniamo dunque in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.