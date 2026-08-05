Nintendo ha identificato problemi e bug di Xenoblade Chronicles 2 su Switch 2, patch in arrivo

Nintendo è al corrente di vari problemi e bug rilevati nella versione Nintendo Switch 2 di Xenoblade Chronicles 2 e ha riferito che aggiornamenti sono già in lavorazione e verranno presto messi a disposizione per risolvere gli inconvenienti.

Dopo l'uscita di Xenoblade Chronicles 2 in versione Nintendo Switch 2, sono emerse infatti varie segnalazioni su problemi tecnici, nonostante il gioco abbia generalmente anche convinto Digital Foundry, soprattutto per quanto riguarda i miglioramenti tecnici effettuati con l'upgrade sulla nuova console.

Tra questi, i problemi più frequenti fra quelli rilevati sono degli abbassamenti nel volume dell'audio durante le battaglie e la possibile scomparsa del terzo slot per gli accessori quando si utilizzano amico o si ricevono dei bonus WP.