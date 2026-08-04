Monster Hunter Wilds ha ricevuto un taglio di prezzo permanente abbondante su PS5, Xbox e PC

Capcom ha applicato un taglio di prezzo permanente a Monster Hunter Wilds sugli store digitali per PC e console, rimodulando allo stesso tempo l'offerta delle edizioni speciali e dei bundle disponibili. La riduzione era stata anticipata lo scorso mese, ma senza indicare il nuovo listino: ora è ufficiale.

Questo cambiamento era stato annunciato lo scorso mese, ma l'azienda al tempo non aveva indicato il nuovo listino prezzi. La riduzione è sensibile: le versioni PS5 e Xbox Series X|S passano da 79,99 euro a 39,99 euro, ovvero il 50% in meno. Stesso prezzo anche su PC, dove però il prezzo originale era di 69,99 euro.