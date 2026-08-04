Monster Hunter Wilds ha ricevuto un taglio di prezzo permanente abbondante su PS5, Xbox e PC

Capcom ha applicato un taglio di prezzo permanente a Monster Hunter Wilds sugli store digitali per PC e console, rimodulando allo stesso tempo l'offerta delle edizioni speciali e dei bundle disponibili. La riduzione era stata anticipata lo scorso mese, ma senza indicare il nuovo listino: ora è ufficiale.
Questo cambiamento era stato annunciato lo scorso mese, ma l'azienda al tempo non aveva indicato il nuovo listino prezzi. La riduzione è sensibile: le versioni PS5 e Xbox Series X|S passano da 79,99 euro a 39,99 euro, ovvero il 50% in meno. Stesso prezzo anche su PC, dove però il prezzo originale era di 69,99 euro.
Nuova Gold Edition e riorganizzazione dei DLC
Come accennato in precedenza, Capcom ha rivisto anche la struttura delle edizioni speciali. La Deluxe Edition, la Premium Deluxe Edition e il Cosmetic DLC Pass sono state rimosse dagli store, sostituite dalla nuova Monster Hunter Wilds Gold Edition da 79,99 €, che include il gioco completo e una selezione di DLC cosmetici.
Inoltre, è stata aggiunta la Collezione dei DLC cosmetici (che comprende tutti i pacchetti DLC aggiuntivi pubblicati in precedenza) a 59,99 euro, e il Pacchetto DLC cosmetici extra (una nuova raccolta di DLC non inclusi nei pacchetti precedenti) da 29,99 euro.
Capcom non è nuova a questo tipo di interventi: anche Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6 e più recentemente Dragon's Dogma 2 hanno ricevuto tagli permanenti, stabilizzandosi a 39,99 €.
Si tratta di una strategia consolidata della compagnia giapponese che, assieme ai saldi frequenti, mira a mantenere le vendite alte nel tempo anche per titoli usciti da molti anni. Nel caso di Wilds, inoltre, ciò potrebbe aiutare a stimolare le vendite del gioco base in vista della pubblicazione della maxi espansione Ascendance, prevista durante il 2027.