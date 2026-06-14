Dragon's Dogma 2 presto riceverà un taglio di prezzo permanente e verranno rimosse le microtransazioni

La rimozione avverrà il 25 giugno su tutte le piattaforme e sarà accompagnata da un taglio di prezzo permanente per le copie digitali . Capcom non ha ancora comunicato la nuova cifra, ma ricordiamo che al momento il prezzo standard è di 64,99 euro su PC e 74,99 euro su PS5 e Xbox Series X|S.

Addio alle odiate microtransazioni

I DLC che verranno eliminati sono contenuti a basso costo, in media 1 - 2 euro, molto criticati al lancio perché percepiti come microtransazioni pay‑to‑win. Tra questi figurano unità aggiuntive di Cuore di Drago (che permettono di riportare in vita i personaggi), Cristalli della Faglia e un Telecristallo extra per il viaggio rapido.

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Con il tempo, però, molti giocatori hanno sottolineato come questi oggetti siano facilmente ottenibili anche semplicemente giocando, rendendo i DLC quasi superflui. Una ragione in più per rimuoverli e chiudere definitivamente la polemica, un gesto che la community sembra aver accolto con favore.

Gli unici contenuti che rimarranno acquistabili saranno il Set da campeggio per esploratori e Musiche e suoni di Dragon's Dogma, entrambi venduti a 2,99 euro e inclusi nella nuova edizione Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, che comprende il gioco base e l'espansione e di cui al momento non è noto il prezzo.

Vi ricordiamo che l'espansione debutterà il 9 ottobre su PS5, Xbox Series X|S, PC. Lo stesso giorno, il gioco base e i nuovi contenuti approderanno anche su Nintendo Switch 2.