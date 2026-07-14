Le prestazioni di Dragon's Dogma 2 su Nintendo Switch 2 superano anche le aspettative di Capcom

Con il lancio dell'espansione Dark Arisen arriverà anche la versione Nintendo Switch 2 di Dragon's Dogma 2. Considerando i problemi e le prestazioni deludenti registrate due anni fa al debutto sulle altre piattaforme, è naturale che ci siano dubbi sulla qualità della conversione. Dubbi che il producer Naoto Oyama ha cercato di dissipare in una recente intervista con Eurogamer, spiegando che le performance sulla nuova console Nintendo sono solide e, già ora, superiori alle aspettative interne di Capcom.

Oyama ha dichiarato che il team ha lavorato duramente per migliorare le prestazioni su tutte le piattaforme, con risultati che saranno visibili nel secondo grande aggiornamento pre-Dark Arisen, previsto per la fine di agosto. Il lavoro svolto su PS5 e Xbox Series X|S - insieme all'esperienza maturata con le conversioni di titoli come Pragmata e Resident Evil: Requiem - ha contribuito a raggiungere un buon livello qualitativo anche su Switch 2, dove il gioco offrirà "un minimo di 30 fps, e spesso anche di più".