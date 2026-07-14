Le prestazioni di Dragon's Dogma 2 su Nintendo Switch 2 superano anche le aspettative di Capcom

Con il lancio dell'espansione Dark Arisen arriverà anche la versione Nintendo Switch 2 di Dragon's Dogma 2. Considerando i problemi e le prestazioni deludenti registrate due anni fa al debutto sulle altre piattaforme, è naturale che ci siano dubbi sulla qualità della conversione. Dubbi che il producer Naoto Oyama ha cercato di dissipare in una recente intervista con Eurogamer, spiegando che le performance sulla nuova console Nintendo sono solide e, già ora, superiori alle aspettative interne di Capcom.
Oyama ha dichiarato che il team ha lavorato duramente per migliorare le prestazioni su tutte le piattaforme, con risultati che saranno visibili nel secondo grande aggiornamento pre-Dark Arisen, previsto per la fine di agosto. Il lavoro svolto su PS5 e Xbox Series X|S - insieme all'esperienza maturata con le conversioni di titoli come Pragmata e Resident Evil: Requiem - ha contribuito a raggiungere un buon livello qualitativo anche su Switch 2, dove il gioco offrirà "un minimo di 30 fps, e spesso anche di più".
Le parole di Oyama
"Il RE Engine, su cui sviluppiamo i nostri giochi, si è rivelato un'ottima scelta per Nintendo Switch 2.", ha detto Oyama a Eurogamer.net. "Abbiamo già pubblicato versioni molto apprezzate di titoli importanti, come Pragmata e Resident Evil Requiem, e, trattandosi di un motore interno a Capcom, possiamo accumulare conoscenze e competenze dai vari team. Ogni miglioramento apportato al motore e ogni nuova funzione introdotta rimane con noi, e possiamo sfruttarla nei titoli futuri. È un ciclo estremamente positivo."
"Non abbiamo lavorato solo per far girare il gioco su Switch 2, ma anche per migliorare le versioni attuali su altre piattaforme. In particolare, stiamo cercando di individuare ogni piccolo intervento possibile per ottenere un grande miglioramento in Performance Mode. Puntiamo a raggiungere i 60 fps su console con l'aggiornamento di fine agosto. Tutto il lavoro fatto su PS5 e Xbox Series X|S si riflette anche sulla versione Switch 2, che attualmente registra un minimo di 30 fps e in molte scene anche di più. Mancano ancora alcuni mesi al lancio, ma le prestazioni stanno superando le nostre aspettative, e speriamo che i giocatori apprezzino il risultato."
Vi ricordiamo che la versione Nintendo Switch 2 di Dragon's Dogma 2 e l'espansione Dark Arisen saranno disponibili a partire dal 9 ottobre.