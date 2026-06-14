MSI MAESTRO 500 Wireless, la recensione delle cuffie da gaming economiche con cancellazione attiva del rumore

Le nuove cuffie da gaming MSI MAESTRO 500 Wireless sono dotate di cancellazione attiva del rumore e vengono vendute ad un prezzo veramente interessante.

Trovare cuffie da gaming wireless capaci di distinguersi senza svuotare il portafoglio è un'impresa sempre più ardua, eppure MSI ha scelto di provarci con le MAESTRO 500 Wireless, un headset che sulla carta promette molto più di quanto il suo prezzo lascerebbe intuire. A colpire è soprattutto la presenza della cancellazione attiva del rumore, una funzione che molto raramente troviamo a questo livello di spesa, affiancata da una connettività in grado di supportare tutte le moderne macchine da gioco, un'autonomia dichiarata di ben 90 ore e un design pieghevole pensato per la portabilità. Insomma, una scheda tecnica davvero invidiabile, che guadagna ancora più valore se si considera che il cartellino del prezzo è fissato a circa 70 euro. La domanda, però, sorge spontanea: è davvero possibile racchiudere tutto questo in un prodotto così economico senza compromessi troppo dolorosi? Abbiamo messo alla prova le MSI MAESTRO 500 Wireless in ogni contesto possibile, dal gaming più frenetico all'uso in ufficio, per scoprire fino a che punto riescano a mantenere le promesse. Sarà riuscita MSI a creare il nuovo headset da gaming best buy in questa fascia di prezzo?

Caratteristiche tecniche delle MSI Maestro 500 Wireless Le cuffie da gaming over-ear MSI MAESTRO 500 Wireless hanno una scheda tecnica di tutto rispetto, soprattutto se confrontata con altri modelli nella stessa fascia di prezzo. Considerate le dimensioni piuttosto compatte e portatili del dispositivo, MSI ha adottato dei driver da 40 mm che, tuttavia, offrono una risposta in frequenza molto ampia, da 20 Hz a 40 kHz. Le cuffie da gaming MSI MAESTRO 500 Wireless si possono ripiegare comodamente per essere trasportate nella pratica sacca in dotazione Per quanto riguarda la connettività, troviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un'esperienza di gioco e svago a 360 gradi con tutti i nostri dispositivi. Le MAESTRO 500 Wireless supportano infatti una duplice connettività wireless, purtroppo non simultanea, e il collegamento cablato via jack da 3,5 mm. La latenza del collegamento wireless tramite dongle USB-C è di soli 30 ms, mentre il collegamento Bluetooth supporta la versione 5.4 di questo protocollo di comunicazione. Tutto ciò le rende perfettamente compatibili con tutte le moderne macchine da gioco: dalle console PlayStation e Xbox, a Nintendo Switch, senza dimenticare PC, dispositivi mobili e le macchine handheld. Purtroppo, su Xbox è possibile utilizzare solo il collegamento cablato al controller, che però non supporta le funzionalità avanzate dell'headset, come la cancellazione attiva del rumore o il passaggio alla modalità Bluetooth. La vera sorpresa, come già anticipato, è proprio la presenza della cancellazione attiva del rumore in un headset di questa fascia di prezzo. La funzione si attiva premendo un pulsante dedicato e può essere alternata alla modalità "Trasparenza", che ci permette di sentire i suoni circostanti. Per funzionare correttamente, la cancellazione attiva del rumore fa affidamento su 5 microfoni integrati nelle cuffie, ai quali si aggiunge un microfono omnidirezionale non rimovibile per il campionamento della voce. In questo modo, non solo è possibile ridurre il rumore circostante durante l'ascolto, ma anche evitare che i nostri amici sentano i rumori provenienti dal microfono quando parliamo con loro. I padiglioni delle MSI MAESTRO 500 Wireless possono essere ruotati di 90 gradi per appoggiare comodamente le cuffie su una superficie piana MSI dichiara un'autonomia di ben 90 ore per queste Maestro 500 Wireless, che sono più che sufficienti per un utilizzo intenso tra lavoro in ufficio e svago a casa o in mobilità. Inoltre, nel caso in cui dimenticaste di mettere in carica il dispositivo, potrete affidarvi alla ricarica rapida che, in soli 5 minuti, vi garantirà ben 6 ore di riproduzione continua. Scheda tecnica MSI MAESTRO 500 Wireless Tipologia: cuffie wireless over-ear

cuffie wireless over-ear Driver: 40 millimetri

40 millimetri Risposta in frequenza: 20 Hz - 40 kHz

20 Hz - 40 kHz Connettività: Wireless 2,4 GHz tramite dock USB-C Bluetooth 5.4 (non simultaneo) Cavo jack 3,5 millimetri

Cancellazione attiva del rumore: disponibile

disponibile Compatibilità: PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series X|S Switch 1|2 PC Mac Dispositivi dotati di Bluetooth

Microfono: Omnidirezionale non rimovibile Cancellazione attiva del rumore con 6 microfoni Risposta in frequenza 100 Hz - 10 kHz

Peso: 280 grammi

280 grammi Autonomia: fino a 90 ore Ricarica rapida: 5 minuti per 6 ore di ascolto

fino a 90 ore Prezzo: 69,99€

Design Purtroppo, il design e la scelta dei materiali sono gli aspetti più deboli di questo dispositivo; d'altronde, bisognava pur fare qualche sacrificio per poter restare in questa fascia di prezzo. Le MAESTRO 500 Wireless non trasmettono sensazioni premium né alla vista né al tatto, complice l'utilizzo di materiali plastici economici e di linee molto piatte e semplici; elementi che rendono il dispositivo piuttosto anonimo dal punto di vista del design. Questa scelta però, si riflette in maniera positiva sulla versatilità del dispositivo, che si adatta bene per l'uso in ufficio, all'aria aperta o nelle postazioni da gioco, e anche sul peso complessivo di soli 280 grammi, davvero pochi per delle cuffie senza fili munite di una batteria piuttosto generosa. I controlli disponibili sui padiglioni delle MSI MAESTRO 500 Wireless sono solamente due: una rotella per il volume e un pulsante per l'attivazione dell'ANC L'archetto, rivestito in plastica, ha un'anima in alluminio sufficientemente flessibile e con una forza stringente ben calibrata. Nella parte superiore è presente uno strato sottile di memory foam ricoperto da un tessuto traspirante che, tuttavia, non garantisce un'attenuazione significativa del contatto con la testa. La regolazione dell'altezza dei padiglioni non dispone di un meccanismo a scatti, ma di uno scorrimento continuo che non garantisce il mantenimento della configurazione ottimale tra una sessione e l'altra. Qui abbiamo riscontrato subito un grosso difetto: anche nella configurazione più compatta, i padiglioni "cadono" sulle orecchie molto in basso, quindi potrebbero dare parecchio fastidio a chi ha una testa più piccola, perché i padiglioni auricolari non riescono ad adagiarsi bene nel foro centrale. Fortunatamente MSI ha puntato su un materiale in memory foam che appare buono, rivestito da un tessuto sintetico traspirante. Lo spazio dedicato ai lobi è piuttosto ristretto e poco profondo (6,5 x 4 x 1,5 cm). Il microfono delle MSI MAESTRO 500 Wireless è lungo circa 7 centimetri ed è composto da un'asta rigida un po' fragile Parlavamo poco sopra di una versione "compatta" delle cuffie perché MSI ha implementato un meccanismo che consente di ripiegare i padiglioni in una forma ancora più compatta, prendendo spunto ad esempio dalle Sony WH-1000XM6. Se avete spesso bisogno di trasportare le cuffie da una postazione all'altra, questa caratteristica di design e la pratica sacca inclusa nella confezione potrebbero tornarvi utili. Sull'headset sono presenti solo due regolazioni: un tasto per la gestione della cancellazione attiva del rumore e una rotella del volume che funge anche da pulsante multifunzione per l'accoppiamento Bluetooth e per l'accensione e lo spegnimento del dispositivo. Ci sono poi due elementi "nascosti" direttamente nella scocca del dispositivo: il microfono con il classico meccanismo flip-to-mute e, cosa davvero particolare, il dongle USB-C per la trasmissione wireless dei dati. Quest'ultimo ha un suo alloggio nel padiglione destro, similmente a quanto accade con i mouse o le tastiere wireless, per poterlo riporre da parte senza il rischio di perderlo. Il microfono è costituito da un'asta in plastica rigida e sottile lunga 7 centimetri. Si tratta di un componente piuttosto fragile che, se dovesse rimanere impigliato potrebbe rompersi facilmente. La parte finale dell'asta può essere ruotata per posizionare correttamente la capsula auricolare verso la nostra bocca e campionare così meglio la voce.

Esperienza d'uso Negli anni, i prodotti wireless hanno acquisito una semplicità d'uso disarmante, quasi alla pari con gli headset cablati. Le MSI MAESTRO 500 Wireless non sono da meno, grazie a un accoppiamento praticamente istantaneo con il dongle USB-C e a un pratico collegamento via jack da 3,5 mm. Anche la copertura del segnale wireless è eccellente, tanto che siamo riusciti a muoverci liberamente per casa senza perdere la connessione. La gestione della duplice connettività wireless non simultanea, invece, ci ha un po' spiazzato, perché non esiste un pulsante dedicato per passare da una sorgente sonora all'altra. I padiglioni delle MSI MAESTRO 500 Wireless non hanno un volume sufficiente per ospitare bene un paio di orecchie di dimensioni generose L'headset dovrebbe essere in grado di riconoscere automaticamente quando passare da una sorgente all'altra, ma durante la nostra prova abbiamo dovuto forzare la disconnessione Bluetooth o rimuovere il dongle per assicurarci il funzionamento desiderato. Similmente, non è possibile cambiare velocemente il profilo di equalizzazione, cosa che potrebbe tornare utile se si vuole adeguare l'esperienza d'ascolto a seconda del media riprodotto. Comfort Le MAESTRO 500 Wireless sono cuffie leggere con un ottimo materiale in memory foam che permette alle orecchie di respirare bene anche nei mesi più caldi dell'anno. Presentano però alcuni piccoli difetti costruttivi che incidono negativamente sul comfort, come l'archetto che, a contatto con la testa, potrebbe dare un po' fastidio durante le lunghe sessioni di utilizzo a causa della sua rigidità. Inoltre, se avete le orecchie grandi o la testa piccola, potrebbero non essere ideali per voi, a causa dei difetti già evidenziati nella sezione dedicata al design. La cancellazione attiva del rumore rappresenta il vero valore aggiunto di questo headset economico: vi consentirà di isolare maggiormente l'ambiente circostante con la semplice pressione di un pulsante. La tecnologia implementata da MSI è in grado di rimuovere abbastanza bene i rumori vicini e lontani, come il fruscio delle ventole del PC, il rumore della lavatrice nella stanza accanto o quello del tagliaerba del vicino. Passando invece alla modalità "Trasparenza", potrete facilmente sentire le persone che vi circondano, anche se la resa non è tra le migliori, perché alcuni rumori vengono ampliati più del dovuto. Il design delle MSI MAESTRO 500 Wireless è semplice e minimale, adatto per ogni situazione Suono Il suono che fuoriesce dai driver da 40 mm di queste Maestro 500 Wireless è molto nitido e gradevole all'ascolto con qualsiasi tipo di contenuto. L'headset, nella sua configurazione predefinita, non enfatizza particolarmente le frequenze basse, come spesso accade con prodotti simili, e offre un buon bilanciamento delle frequenze alte e medie. Il volume massimo è più che soddisfacente, ma solo se si utilizza la modalità wireless con il dongle USB-C o il cavo jack da 3,5 mm. Per qualche strano motivo, il collegamento Bluetooth non riesce a garantire un volume massimo soddisfacente, senza però compromettere la qualità della riproduzione. Negli sparatutto in prima persona siamo riusciti a percepire bene la direzione degli spari, mentre la percezione della distanza è purtroppo piuttosto confusa. Non è facile capire da dove proviene un suono rispetto a un altro. Non ci ha convinco neanche la profondità sonora che non eccelle mai. Spesso, le frequenze alte, medie e basse tendono a sovrapporsi. Il risultato è una qualità sonora un po' piatta, comunque in linea con altri prodotti di questa fascia di prezzo. Un'esperienza simile si ottiene anche utilizzando l'headset per la riproduzione musicale: nei brani più complessi, il suono risulta un po' privo d'anima, con i singoli strumenti musicali che faticano a ritagliarsi il proprio spazio. Il software Nahimic consente di accedere a un livello maggiore di personalizzazione. Da qui è possibile accedere ai controlli relativi all'equalizzazione, impostare determinati profili e attivare la modalità Surround. I padiglioni delle MSI MAESTRO 500 Wireless sono rivestiti con un materiale sintetico traspirante Microfono Il microfono di queste cuffie presenta sia aspetti positivi che negativi. Se da una parte, infatti, riesce a svolgere un buon lavoro di cancellazione dei rumori di fondo, dall'altra la voce campionata risulta parecchio robotica e con scarsa profondità. Per la comunicazione con gli amici nelle partite online potrebbe essere più che sufficiente, anche se alla lunga sentire una voce così poco naturale potrebbe dare un po' fastidio. Per un utilizzo professionale, sia in ufficio per le chiamate di lavoro sia per la registrazione di contenuti, il nostro consiglio è di evitare di utilizzarlo. In questa fascia di prezzo, infatti, si possono trovare dispositivi decisamente migliori sotto questo punto di vista. Autonomia Durante la nostra prova di utilizzo intenso, siamo riusciti a raggiungere circa 35 ore di riproduzione con una singola carica, mantenendo sempre attiva la cancellazione attiva del rumore. Per raggiungere le 90 ore dichiarate dal produttore, è necessario spegnere l'ANC e affidarsi alla riproduzione Bluetooth con un volume intorno al 50%. In ogni caso, le 35 ore non sono poche, soprattutto grazie alla funzione di ricarica rapida: una breve pausa in bagno, un sorso d'acqua e sarete subito pronti a riprendere la vostra sessione di gioco. Rimuovendo l'ANC, invece, siamo riusciti a raggiungere facilmente le 60 ore con un utilizzo misto tra il dongle wireless da 2,4 GHz e il Bluetooth.

Conclusioni Prezzo 69 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.5 Le MSI MAESTRO 500 Wireless riescono in un'impresa non banale per la loro fascia di prezzo: portare la cancellazione attiva del rumore, una connettività completa e un'autonomia generosa in un prodotto da 69 euro. Il compromesso, inevitabile, si paga sul fronte dei materiali e del comfort, con una scocca anonima e "plasticosa" e qualche difetto costruttivo che può penalizzare chi ha la testa piccola o le orecchie grandi. Il suono è pulito e ben bilanciato per l'uso quotidiano, ma mostra i suoi limiti nei contenuti più complessi, dove la scena perde profondità e gli strumenti faticano a separarsi. Il microfono infine, va bene per le chiacchierate online ma è da evitare per un uso professionale o da ufficio. Nel complesso, sono cuffie che non puntano a stupire ma a fare tante cose discretamente bene, restando leggere, versatili e facili da trasportare.

PRO La cancellazione attiva del rumore è il vero valore aggiunto a questo prezzo

L'autonomia non delude grazie anche alla ricarica rapida

Sono delle cuffie leggere, versatili e portatili grazie al design pieghevole CONTRO Il design e l'estetica sono stati lasciati in secondo piano

Il comfort soffre di alcuni difetti costruttivi evitabili

Il microfono non è adatto ad un uso professionale