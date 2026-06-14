Final Fantasy 6 Remake si farà? Ecco cosa ne pensa il director di Final Fantasy 7 Remake

A quanto pare, sembra non sia intenzione di tentare un percorso simile su un altro capitolo della serie, in quanto ha riferito chiaramente che un progetto come Final Fantasy 6 Remake sarebbe meglio "nelle mani di un altro".

Con il recente annuncio di Final Fantasy 7 Revelation , la terza parte del progetto, siamo ormai vicini alla conclusione di un'operazione che è durata praticamente più di dieci anni, considerando la quantità di tempo intercorsa dalle prime presentazioni, dunque c'è da chiedersi di cosa si occuperà successivamente Hamaguchi.

Naoki Hamaguchi, director della trilogia di Final Fantasy 7 Remake , ha risposto alla domanda sulla possibilità di occuparsi anche di un possibile Final Fantasy 6 Remake , ma sembra che non sia attualmente interessato alla questione, sostenendo che dovrebbe occuparsene un altro .

Alla ricerca di nuove sfide

Naoki Hamaguchi è stato intervistato da Game Informer, e in questa occasione ha anche avuto modo di parlare, molto vagamente, dei progetti successivi a Final Fantasy 7 Revelation, toccando anche la questione di altri eventuali remake.

Ebbene, per quanto riguarda Final Fantasy 6 in particolare, sembra che la cosa sia fuori discussione, con Hamaguchi che evidentemente vorrebbe occuparsi di altro, sebbene forse sempre all'interno dell'ambito degli RPG nipponici classici.

Già in precedenza era emerso il fatto che molti fan sembrano richiedere un possibile Final Fantasy 6 Remake, ma il director ha ribadito di preferire che un progetto del genere possa essere gestito da qualcun altro, che possa apportare qualcosa di nuovo.

"Dopo questo progetto, vorrei davvero cimentarmi in una nuova sfida con un altro titolo di ruolo, che si tratti di Final Fantasy o di un'altra serie", ha spiegato, "Ripeto, non lo sappiamo ancora. Ma, personalmente, se non fosse Final Fantasy, sarebbe comunque entusiasmante, perché rappresenterebbe una sfida per me".