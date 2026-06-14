Senua sarà "più lungo" di Hellblade e sarà anche "più ampio" come gioco

Come emergeva già dalla presentazione, l'idea alla base di Senua è recuperare la protagonista e la sua particolare ambientazione ma per costruirci intorno un gioco un po' diverso , dal punto di vista strutturale, e più in linea con un titolo tradizionale.

Il messaggio è solo una vaga introduzione a Senua, di cui per ora abbiamo visto solo un primo trailer all'Xbox Games Showcase , ma fa già capire qualcosa del nuovo gioco, se non altro con informazioni che arrivano direttamente dagli sviluppatori in questo caso.

In un messaggio ufficiale pubblicato su X, Ninja Theory ha riferito qualcosa su Senua , il nuovo gioco annunciato nel corso dell'Xbox Games Showcase destinato a proseguire le avventure della protagonista ma in un contesto diverso, a quanto pare destinato ad essere "più lungo" di Hellblade e anche "più ampio" come gioco .

Un videogioco più tradizionale?

"Senua è ancora in sviluppo, dunque non abbiamo ancora delle informazioni precise al riguardo, ma lo stiamo progettando per essere più lungo dei precedenti giochi della serie Hellblade", si legge nel messaggio.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Stiamo creando un'avventura d'azione più ampia e completa, pur mantenendo l'esperienza ben definita, curata nei minimi dettagli e con un ritmo studiato appositamente per accompagnare la storia di Senua".

Si tratterà dunque di un gioco più puramente in stile azione e avventura, che evidentemente mutua qualcosa dai capitoli precedenti, probabilmente per quanto riguarda il sistema di combattimento e forse anche l'impostazione di alcuni enigmi, ma amalgamando il tutto in maniera più organica.

Si tratta di trovare un equilibrio fra le sezioni solo incentrate sugli enigmi e i combattimenti, probabilmente aggiungendo anche elementi più legati all'attraversamento e all'esplorazione dei livelli.

In un certo senso, Senua dovrebbe avvicinarsi maggiormente alla "forma videogioco" più standard, perdendo forse qualcosa in termini di originalità rispetto a Hellblade: Senua's Sacrifice e Senua's Saga: Hellblade II, ma guadagnando molto sul fronte del gameplay e dell'equilibrio generale dell'esperienza di gioco.