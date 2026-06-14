Una rara copia del primo Super Mario Bros. per NES è stata venduta all'asta a un prezzo record

Super Mario Bros. per NES di per sé non è propriamente un gioco raro, quantomeno rispetto a molti altri, ma in certi casi può raggiungere un valore notevole, come successo per una rara copia che è stata venduta di recente all'asta a un prezzo record.
Venerdì scorso, Heritage Auctions ha battuto un Super Mario Bros. all'asta che ha raggiunto il prezzo di 3 milioni di dollari, ovvero un nuovo record per il gioco in questione, che in precedenza aveva raggiunto un massimo di 2 milioni di dollari nel 2021.
Il motivo che ha portato il prezzo a una tale vetta inedita è da ricercarsi nelle condizioni del gioco venduto: si tratta infatti di una copia valutata "9,6 A++" secondo gli standard di Professional Sports Authenticator.
Condizioni da record
La valutazione sulle condizioni ha portato questo Super Mario Bros. a risultare, al momento, la copia dal valore più alto mai raggiunto in precedenza dallo storico primo capitolo della serie di platform Nintendo.
Non solo: oltre alle condizioni, si tratta anche della data di produzione, visto che è anche una copia particolarmente vecchia, in termini di tiratura.
Come riferito da Heritage, si tratta della copia di Super Mario Bros. più vecchia, in termini di data di produzione, vista finora: appartiene alla seconda ristampa del gioco, caratterizzata dalla presenza di un adesivo lucido posizionato sulla confezione, specifico di questa edizione dell'inizio del 1986.
È anche una copia perfettamente sigillata, e nel complesso è il primo esemplare di Super Mario Bros. ritrovato in queste condizioni, considerato una sorta di "sacro graal" dei collezionisti.
A quanto pare, il gioco è stato trovato all'interno di un bundle NES Control Deck praticamente intonso, rimasto inalterato per quasi 40 anni.
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