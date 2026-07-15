Turtle Beach Stealth Pro II, la recensione delle cuffie premium con cancellazione attiva del rumore

Per giustificare il prezzo a tre cifre nel mercato degli headset da gaming di fascia premium non basta più garantire un audio pulito e un microfono di buona qualità. Oggi il giocatore esigente cerca la massima versatilità e comodità, senza rinunciare ad un design impeccabile e a funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore. È in questo scenario che si inseriscono le Turtle Beach Stealth Pro II, evoluzione diretta di un modello di punta che si presenta sul mercato con l'obiettivo esplicito di correggere i punti deboli del passato e di sfidare una sempre più agguerrita concorrenza anche in questa fascia di prezzo elevata. Con un prezzo di listino di 349,99€, questo nuovo modello si propone come la risposta definitiva per chi non vuole scendere a compromessi. Il produttore ha infatti messo sul piatto un arsenale di tutto rispetto: un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) per un isolamento totale, una gestione energetica a doppia batteria intercambiabile che promette sessioni virtualmente infinite e un'ampia flessibilità in termini di connettività wireless. Quando però il prezzo è così alto, ogni minima imprecisione e difetto ha un peso decisamente maggiore sulla percezione finale del prodotto. Turtle Beach è riuscita a limare i difetti storici del marchio e a confezionare l'headset definitivo per i giocatori più esigenti? Non ci resta che scoprirlo nella nostra recensione dettagliata delle Turtle Beach Stealth Pro II.

Caratteristiche tecniche delle Turtle Beach Stealth Pro II Partiamo subito dall'elefante nella stanza: come spesso accade con i produttori di cuffie, esistono due versioni delle Turtle Beach Stealth Pro II. Le principali differenze sono due: la versione per Xbox è compatibile anche con le console Microsoft, ma non consente di regolare il bilanciamento audio tra gioco e chat vocale su PC e viceversa. Se giocate principalmente su PC, il nostro consiglio è di acquistare la versione per PC; se invece cercate la massima compatibilità, acquistate la versione per Xbox. In ogni caso, ci dispiace che il produttore debba fare queste distinzioni che non apportano alcun vantaggio al cliente finale e creano molta confusione al momento dell'acquisto. Tolto questo inconveniente, passiamo ora alla scheda tecnica vera e propria, partendo dal cuore pulsante di queste cuffie: due ottimi driver da 60 mm. Si tratta di una dimensione superiore alla media che punta a garantire il massimo delle prestazioni con un'ampia risposta in frequenza che spazia dai 10 Hz ai 40 kHz. Il segnale audio che raggiunge i driver ha una risoluzione di 24 bit fino a 96 kHz, garantendo un'elevata qualità pur mantenendo la connettività wireless. A questa si aggiunge anche la connettività Bluetooth 5.3 con supporto al codec ad alta risoluzione LDAC. Tutto ciò si traduce in una compatibilità totale con le console da gioco e nella possibilità di riprodurre simultaneamente due sorgenti wireless. Nella confezione delle Turtle Beach Stealth Pro II troverete una pratica custodia rigida per trasportare le cuffie Torna anche una novità già molto apprezzata nelle Turtle Beach Stealth 700 Gen 3: un doppio dongle wireless incluso nella confezione, con la possibilità di acquistarne altri sul sito del produttore. In questo modo, è possibile passare rapidamente da una console all'altra con la semplice pressione di un tasto, senza dover spostare continuamente il dongle. Uno dei due trasmettitori è in realtà una base tramite la quale è possibile ricaricare le batterie rimovibili dell'headset. Le Stealth Pro II vengono vendute con due batterie, ciascuna con un'autonomia di circa 40 ore di riproduzione continua e con il supporto alla ricarica rapida. Si tratta di una combinazione vincente già vista su altri modelli di cuffie da gaming che ci permette di non rimanere mai senza carica per giocare. Come ci si aspetta ormai in questa fascia di prezzo, non poteva mancare una tecnologia di riduzione attiva del rumore che ci isola dall'ambiente circostante. Turtle Beach ha lavorato per ridurre i rumori fino a 25 dB senza compromettere la comodità dei padiglioni. Tra le tecnologie implementate, segnaliamo inoltre il completo supporto al surround Dolby Atmos su PC. All'interno della confezione delle Turtle Beach Stealth Pro II troverete una base di ricarica e trasmissione, un dongle USB-A, il microfono e un cavo USB-A / USB-C Per completare il quadro generale, dobbiamo parlare anche del microfono, che dispone di una capsula da 9 mm in grado di campionare la voce nell'intervallo di frequenze che va da 100 Hz a 16 kHz. Turtle Beach ha inoltre implementato una tecnologia avanzata di riduzione attiva del rumore basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il microfono sia completamente rimovibile, dispone anche di un pratico meccanismo flip-to-mute che consente di sospendere rapidamente la registrazione della voce all'occorrenza. Inoltre, il dispositivo è dotato di un microfono interno, ideale per le sessioni di utilizzo al di fuori dalla nostra postazione da gioco o da lavoro, che però è utilizzabile solamente con la connettività Bluetooth. Scheda tecnica Turtle Beach Stealth Pro II Tipologia: cuffie wireless over-ear

cuffie wireless over-ear Driver: Eclipse dual drivers da 60 mm

Eclipse dual drivers da 60 mm Risposta in frequenza: 10 Hz - 40 kHz

10 Hz - 40 kHz Connettività: wireless 2,4 GHz a 24-bit/96kHz Bluetooth 5.3 (simultaneo) con supporto al codec LDAC

Cancellazione attiva del rumore: presente

presente Surround: Dolby Atmos

Dolby Atmos Compatibilità: PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X|S Xbox One Nintendo Switch 1|2 PC Mac Dispositivi dotati di Bluetooth

Microfono: unidirezionale rimovibile da 9 mm Risposta in frequenza: 100 Hz - 16 kHz Riduzione attiva del rumore con AI Meccanismo flip-to-mute

unidirezionale rimovibile da 9 mm Peso: 393 grammi con microfono

393 grammi con microfono Autonomia: due batterie sostituibili con 40 ore di autonomia per ciascuna

due batterie sostituibili con 40 ore di autonomia per ciascuna Prezzo: 349,99€

Design Le Turtle Beach Stealth Pro II sono cuffie da gaming premium sotto ogni punto di vista. Innanzitutto, vengono distribuite con una custodia rigida di dimensioni generose che ci permette non solo di trasportare le cuffie, ma anche tutti gli accessori inclusi. La natura premium si nota immediatamente quando si prende per la prima volta in mano l'headset. A prima vista infatti, potrebbero sembrare delle comuni cuffie wireless per uso generico, come le Sony WH o le Bose QuietComfort. Turtle Beach ha infatti deciso di abbandonare completamente lo stile "giocattoloso" che contraddistingue il brand in favore di un design elegante e curato nei minimi dettagli. I materiali utilizzati trasmettono un'ottima sensazione di robustezza senza sacrificare l'estetica e il tatto. L'unico difetto potrebbe essere il peso, che si avvicina ai 400 grammi, non proprio ideale per un dispositivo indossabile di questo tipo. I cuscinetti delle Turtle Beach Stealth Pro II hanno una leggera curvatura sul retro per adattarsi meglio alla forma della testa L'archetto è diviso in due parti. Su entrambi i lati, troviamo il classico meccanismo di scorrimento per regolare l'altezza dei padiglioni, basato su una solida ed elegante struttura in alluminio anodizzato. Nella parte superiore invece, troviamo un rivestimento in plastica molto flessibile e piacevole al tatto che mira a rendere questa parte più leggera e flessibile. L'archetto entra in contatto con la testa tramite una retina sospesa che simula l'effetto del doppio archetto già visto in molti altri headset, come le SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2. Sulla carta, si tratta di una soluzione intelligente, ma che ci lascia un po' perplessi riguardo alla durabilità di questo materiale, che sembra piuttosto fragile e soggetto a possibili strappi. I comandi sui padiglioni delle Turtle Beach Stealth Pro II sono realizzati con estrema cura per essere funzionali e ben distinguibili tra loro Il guscio principale dei padiglioni è rivestito da una plastica opaca molto piacevole al tatto, mentre la superficie piana esterna presenta una finitura che ricorda l'alluminio anodizzato utilizzato per l'archetto, con il logo Turtle Beach al centro. Sul padiglione sinistro, questa superficie è fissata con un meccanismo magnetico a scatto. Facendo un po' di forza, è possibile rimuoverla per accedere alla batteria dell'headset e sostituirla rapidamente. I cuscinetti sono imbottiti con un ottimo materiale in memory foam, perfetto anche per chi porta gli occhiali, e sono rivestiti con un materiale sintetico molto traspirante. Nella parte inferiore, quella a contatto con la pelle dietro le orecchie, è stata implementata una leggera curvatura che favorisce sia la comodità che l'isolamento passivo dai rumori esterni. L'alloggiamento per i lobi delle orecchie è ampio e non dà fastidio nemmeno durante sessioni di utilizzo prolungate. Inoltre, i padiglioni possono essere ruotati di 90 gradi per poterli appoggiare in modo pratico sulle spalle o su una superficie piana quando non vengono utilizzati. Per quanto riguarda le possibili interazioni e regolazioni disponibili direttamente sul dispositivo, ci troviamo di fronte a un prodotto davvero ben concepito. Sul padiglione sinistro si trova un tasto multifunzione, un pulsante circondato da un LED per l'accensione, una rotella per il volume della sorgente wireless da 2,4 GHz e una pratica rotella per regolare il bilanciamento audio tra chat vocale e gioco. Sul padiglione destro invece, è presente un tasto che ci permette di passare da un dongle all'altro, una rotella per il volume della sorgente Bluetooth e un tasto multifunzione per la gestione dell'accoppiamento. Tutti i comandi sono realizzati con estrema cura, in particolare le rotelle, che hanno un aspetto premium e sono molto precise. Il microfono delle Turtle Beach Stealth Pro II è una classica asta rimovibile con un design abbastanza sottotono L'asta del microfono stona un po' con il resto, come spesso accade con questo componente. Turtle Beach ha comunque voluto darle un design premium, con una capsula finale a forma di ruota e finiture eleganti. In fin dei conti, si tratta di una classica asticella in plastica flessibile, che si adatta alla bocca e resiste alle rotture. Non sono presenti LED di notifica o pulsanti specifici per attivare o disattivare il microfono, perché è stato implementato un meccanismo flip-to-mute che, come vedremo in seguito, presenta qualche difetto.

Esperienza d'uso Collegare le cuffie Turtle Beach Stealth Pro II alle nostre sorgenti audio è piuttosto semplice. I due dongle wireless si connettono esclusivamente tramite una porta USB-A (a meno di adattatori acquistabili separatamente) e in un attimo iniziano a comunicare con le cuffie. Lo stesso vale per l'accoppiamento Bluetooth. Il vero vantaggio è dato dalla presenza di più dongle che permette di avere accesso a più macchine contemporaneamente senza dover collegare tutti i segnali in un'unica base, come accade con le Astro A50X. Si tratta di una scelta davvero molto intelligente, che si unisce al supporto alla riproduzione simultanea con la sorgente Bluetooth, così da avere sempre a disposizione tutto il necessario. L'archetto delle Turtle Beach Stealth Pro II ha una retina sospesa dalla dubbia resistenza nel tempo, ma che aiuta a distribuire meglio il peso La copertura del segnale wireless, sia della base di ricarica che del semplice dongle, è più che sufficiente per muoversi tra le stanze vicine alla sorgente sonora senza rischiare di perdere il segnale. Inoltre, la latenza è ridotta al minimo per garantire la massima sincronizzazione audio e video durante le sessioni di intrattenimento. Comfort Turtle Beach ha lavorato duramente per migliorare la vestibilità delle Stealth Pro II rispetto al modello precedente. Ciò è evidente soprattutto dalla forza stringente dell'archetto, ora molto più leggera e ben calibrata, ma anche dalla scelta del rivestimento dei cuscinetti. Grazie al tessuto sintetico traspirante, i cuscinetti non risultano troppo fastidiosi nemmeno nei mesi più caldi dell'anno, a differenza di quanto accadeva con la similpelle del modello precedente che ci faceva sudare non poco. Inoltre, la retina agganciata all'archetto aiuta a distribuire il peso sulla testa in modo simile a quanto accade con un headset a doppio archetto. Nonostante ciò, i quasi 400 grammi di peso si fanno sentire, soprattutto durante le sessioni di utilizzo prolungato. Non si tratta di una sensazione particolarmente fastidiosa, ma ci ha comunque costretto a fare una pausa durante le sessioni di utilizzo prolungato. Altre cuffie simili, come le Sony INZONE H9 II, che pesano 100 grammi in meno, trasmettono una sensazione di leggerezza nettamente maggiore. Il padiglione sinistro delle Turtle Beach Stealth Pro II consente di cambiare rapidamente la batteria rimovibile La cancellazione attiva del rumore aumenta la sensazione di isolamento, riducendo efficacemente i rumori esterni costanti, come il ronzio di un condizionatore o quello di una lavatrice nella stanza accanto. Tuttavia, l'headset fatica a bloccare le voci umane o le chiacchiere d'ufficio circostanti. Non è nemmeno possibile disattivare la cancellazione attiva del rumore direttamente dall'headset. Si tratta, infatti, di una modalità accessibile solamente tramite il software Turtle Beach. Il pulsante sul dispositivo permette solamente di passare dalla cancellazione attiva alla modalità "trasparenza". Turtle Beach Swarm 2 La personalizzazione delle Stealth Pro II avviene tramite il software ufficiale Turtle Beach Swarm 2, disponibile per PC e smartphone. L'applicazione consente di utilizzare un equalizzatore a 10 bande con vari preset integrati per l'audio di gioco e per il microfono. Non sono presenti, però, l'equalizzazione parametrica avanzata e le librerie condivise dalla community, presenti su alcuni prodotti della concorrenza. Le configurazioni create e i preset scelti possono essere salvati direttamente nella memoria interna delle cuffie. Ciò significa che le impostazioni cruciali, come la riduzione del rumore del microfono tramite intelligenza artificiale o i profili di equalizzazione personalizzati, continueranno a funzionare egregiamente anche quando si scollega l'headset dal PC per utilizzarlo su console, dove il software non è installato. Il software di personalizzazione Turtle Beach Swarm 2 è accessibile sia da PC che da dispositivvi mobili Dall'app è inoltre possibile monitorare l'autonomia, regolare il tempo di standby prima dello spegnimento automatico e gestire funzioni intelligenti come il Wake on Motion (che riattiva le cuffie dal deep sleep non appena le sollevate dalla scrivania). Infine, il software gestisce la mappatura dei controlli fisici sul padiglione: è possibile assegnare al pulsante multifunzione o alla rotella secondaria funzioni come l'attivazione dell'ANC, i preset dell'equalizzazione o il livello del Noise Gate. Suono Il comparto sonoro delle Stealth Pro II si basa su imponenti driver da 60 mm che ereditano la classica firma acustica di Turtle Beach. Lo spettro sonoro è caratterizzato da un'enfasi significativa sulle frequenze basse e da un taglio netto intorno ai 250 Hz, una scelta tecnica che mira a ripulire il mix per evitare che i bassi interferiscano con le frequenze medie. I driver riescono a gestire perfettamente i volumi alti, anche in presenza di grandi quantità di tonalità basse, senza mostrare alcuna distorsione. L'headset è talmente potente che, se spinto al massimo, è possibile sentire letteralmente la vibrazione sulla testa, anche se già al 40-50% il volume è abbondante. I padiglioni delle Turtle Beach Stealth Pro II hanno una camera ampia per ospitare i lobi delle orecchie Nei giochi competitivi e negli sparatutto tattici come Counter-Strike e Valorant, la direzionalità sonora è eccellente, rendendo molto semplice individuare la distanza e la direzione dei passi nemici. I dialoghi nei giochi narrativi però risentono un po' di questa equalizzazione di default, perché a tratti risultano sibilanti sulle alte frequenze nelle scene più cariche di parlato. Si tratta di un dettaglio da considerare anche per la visione di contenuti come film e serie TV. L'attivazione del Dolby Atmos amplia la percezione della spazialità senza però stravolgere l'esperienza. Le cuffie si comportano molto bene anche con la musica, in particolare con generi come l'EDM e il rock, che traggono vantaggio dall'enfasi sulle frequenze medio-basse. Le voci mantengono un timbro eccellente e si distinguono bene dal resto degli strumenti musicali. L'altezza dei padiglioni delle Turtle Beach Stealth Pro II viene regolata tramite un meccanismo a scorrimento Agendo sull'equalizzazione, si sblocca il vero potenziale di queste cuffie che si adattano bene a qualsiasi genere o contenuto multimediale. Trovando il giusto bilanciamento tra le tonalità alte, medie e basse, queste cuffie offrono prestazioni ottimali anche nei giochi immersivi, come i grandi giochi di ruolo open world, o nei titoli d'azione in cui centinaia di effetti sonori si sovrappongono nelle scene più dinamiche e movimentate. Peccato che, ancora una volta, non ci siano dei profili di equalizzazione condivisi dalla community, perché semplificherebbero molto la gestione di questa regolazione tecnica non sempre alla portata di tutti. Microfono Il microfono ad asta removibile delle Turtle Beach Stealth Pro II convince a pieni voti, posizionandosi tra i migliori della categoria per naturalezza e pulizia. La capsula cattura una voce calda e cristallina, a patto però di installare l'aggiornamento firmware tramite l'app ufficiale, fondamentale per ottimizzarne la resa. Per gli amanti della personalizzazione, è disponibile anche l'equalizzazione a 10 bande, che permette di perfezionare il timbro a proprio piacimento. La cancellazione attiva del rumore tramite IA elimina i rumori della tastiera, garantendo una voce ancora più pulita. I padiglioni delle Turtle Beach Stealth Pro II possono essere ruotati di 90 gradi L'unico vero neo riguarda il side tone, ovvero il ritorno in cuffia della propria voce: il volume massimo è solo discreto e, cosa più fastidiosa, la funzione si disattiva completamente se si attivano l'ANC o la modalità trasparenza. Si può comprendere tale scelta, perché non è semplice far lavorare il side tone e l'ANC in parallelo, ma ci sarebbe piaciuto poter gestire questa funzione manualmente tramite l'applicazione ufficiale delle cuffie. Inoltre, il meccanismo flip-to-mute non emette alcun segnale acustico che indichi l'attivazione o meno del microfono. Anche lo scatto meccanico non è molto chiaro quando cambia stato e, in alcuni casi, abbassando l'asta, ci è capitato di staccare completamente il microfono dalla cuffia. Nel complesso, si tratta di un microfono di altissima qualità che non sfigura nemmeno durante le registrazioni audio o le dirette streaming su Twitch. È inoltre presente un microfono integrato con una qualità di campionamento inferiore, comunque più che sufficiente per le chiamate vocali tramite Bluetooth. I materiali usati per le Turtle Beach Stealth Pro II sono veramente di alta qualità a discapito del peso complessivo di 400 grammi Autonomia Il comparto energetico rappresenta uno dei più grandi passi in avanti di questo modello, superando i limiti del passato. Le Stealth Pro II adottano il sistema a doppia batteria intercambiabile, già apprezzato in precedenza, ma ne aumentano l'efficacia: l'autonomia dichiarata è di ben 40 ore per singola batteria, rispetto alle 12 ore del modello precedente. Nei nostri test, in un utilizzo misto tra sessioni di gioco e uso in ufficio, hanno addirittura raggiunto le 44 ore consecutive con la cancellazione attiva del rumore attivata. Come già anticipato, nella confezione sono incluse due batterie che permettono di tenerne una nella base di ricarica e l'altra all'interno delle cuffie, garantendo un'autonomia praticamente infinita. A ciò si aggiunge la possibilità di acquistare nuove batterie direttamente sul sito del produttore, così da compensare il degrado nel tempo di queste componenti.

Conclusioni Prezzo 349 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.5 Tirando le somme, possiamo dire che il prezzo premium di circa 350 euro è giustificato dalle scelte di design e da alcune innovazioni tecnologiche. Le tre caratteristiche principali di questo modello, difficilmente riscontrabili in altri prodotti, sono senza dubbio la gestione dell'energia, le molteplici opzioni di connettività e la cancellazione attiva del rumore. Dal punto di vista sonoro, i driver da 60 mm offrono un'eccellente direzionalità e un'elevata adattabilità a qualsiasi tipo di contenuto tramite la personalizzazione manuale. Anche il microfono si attesta tra i migliori della categoria per la pulizia e il calore della voce, supportato da un'efficace riduzione del rumore tramite IA. Tuttavia, non mancano alcuni compromessi: il peso, che sfiora i 400 grammi, si fa sentire nelle sessioni prolungate ed il sistema flip-to-mute del microfono presenta qualche incertezza meccanica.