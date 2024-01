Logitech Astro A50 X, la recensione delle cuffie perfette per chi possiede più macchine da gioco

In questo scenario parecchio complesso, Logitech è riuscita a ritagliarsi uno spazio con il nuovo modello Astro A50 X , andando a puntare su una caratteristica particolare, ma che però potrebbe avere un utilizzo piuttosto comune. Oltre ad un'elevata qualità audio, sicuramente fondamentale per un headset di fascia alta come questo, Logitech vuole conquistare le persone che possiedono diverse macchine da gioco nella loro postazione . Le Astro A50 X infatti si connettono ad un massimo di quattro diverse sorgenti audio contemporaneamente, permettendo di sfruttare al meglio tutti i vostri dispositivi con un unico paio di cuffie.

Innovarsi all'interno del mercato dei dispositivi audio da gaming non è certo un'impresa facile. Ormai continuiamo a ripeterlo da qualche anno, quindi potete immaginare quanto sia effettivamente difficile proporre una soluzione veramente valida e alternativa, che vada a colmare qualche lacuna ancora presente e che quindi meriti di essere presa in considerazione tra le opzioni d'acquisto. Sulle nostre pagine abbiamo recensito decine di prodotti, ognuno che mira a soddisfare una fetta di pubblico con esigenze più o meno specifiche. Alcune volte ci riescono, altre invece entrano in conflitto con diversi prodotti nella stessa fascia di prezzo, confondendo il potenziale acquirente, che si trova sommerso da presunte specifiche tecniche, caratteristiche spacciate per fondamentali e tante, troppe soluzioni molto simili tra loro.

Caratteristiche tecniche

Le cuffie Astro A50 X sono disponibili anche nella colorazione bianca

Durante le fasi di progettazione di questo headset, gli ingegneri si sono voluti focalizzare su tre elementi chiave: la qualità audio, la bassa latenza e il funzionamento simultaneo con molteplici sorgenti audio. Partendo dalla prima, all'interno dei padiglioni sono presenti dei driver da 40 millimetri in grafene, gli stessi che abbiamo premiato per la loro fedeltà audio nella nostra recensione delle Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED. Essi garantiscono un'ottima gestione delle frequenze che spaziano dai 20 ai 20.000 Hz, permettendo all'audio di uscire dai padiglioni, grazie alla natura open back dei cuscinetti. Logitech però non ha voluto puntare soltanto alla qualità dell'audio riprodotto, ma ha posto particolare attenzione anche sul campionamento del microfono. Esso infatti gestisce uno spettro di frequenze molto più ampio della media, coprendo il range tra i 60 e i 20.000 Hz ad una frequenza di campionamento da 16 bit per 48 KHz. Il microfono omnidirezionale è stato inserito in cima ad una classica asticella, agganciata al padiglione sinistro e dotata di un meccanismo flip-to-mute per sospendere o attivare il campionamento vocale.

Per poter gestire questa qualità audio, sia in ingresso che in uscita, Logitech ha deciso di includere nella confezione una base di ricarica wireless, che funge anche da trasmettitore per i segnali audio verso l'headset. Essa è dotata di due porte HDMI 2.1, tramite le quali è possibile connettere le macchine da gioco compatibili per godere dell'esperienza audio a 24 bit/48 KHz. Sostanzialmente dovrete collegare la vostra console con il cavo HDMI alla base delle Astro A50 X e successivamente utilizzare la porta HDMI in uscita per connettere la base ad un TV o monitor. Di fatto, la base farà da tramite per il segnale video, mentre "tratterrà" la sorgente audio per trasmetterla poi verso l'headset. Questo passtrough è stato realizzato con molta cura e funziona perfettamente anche con un segnale video 4K a 120 FPS e supporta l'Auto Low Latency Mode ed il Variable Refresh Rate.

Queste sono le porte disponibili sul retro della base di ricarica wireless delle cuffie Astro A50 X

Lo stesso funzionamento è disponibile anche tramite cavo USB, grazie alle tre porte presenti a fianco a quelle HDMI. La qualità audio disponibile tramite questo collegamento però è limitata a 16 bit/48 KHz. Il fatto di disporre simultaneamente di tutti questi collegamenti rappresenta il terzo punto chiave di questo prodotto, cioè quello di supportare simultaneamente diverse sorgenti audio. Collegando infatti una PlayStation, una Xbox e un PC in parallelo alla stazione di ricarica, potremo passare facilmente da una piattaforma all'altra con la semplice pressione di un tasto presente sull'headset.

Come se non bastasse, all'interno della stazione wireless di ricarica è presente anche un modem Bluetooth. Una volta abbinato un dispositivo dotato di questa connettività potremo gestire simultaneamente due sorgenti: una proveniente da HDMI/USB mentre l'altra dal Bluetooth. La scelta particolare di non includere il modem Bluetooth direttamente nelle cuffie ma all'interno alla stazione di ricarica è dovuta all'ottimizzazione della latenza. Grazie alla tecnologia LIGHTSPEED Wireless, Logitech offre una latenza davvero minima per un collegamento senza fili, che sia esso Bluetooth o l'altro collegamento a 2,4 GHz. Ed è proprio questo l'ultimo elemento chiave di questo headset, che riesce a rendere praticamente impercettibile la differenza tra una cuffia cablata e una wireless in termini di latenza.

I padiglioni delle cuffie Astro A50 X possono essere ruotati di 90 gradi per appoggiare l'headset su una superficie piana

La stazione di ricarica è dotata di un alimentatore separato, che ci consente di caricare l'headset anche quando le varie sorgenti audio non sono accese. Oltre a questo, su un padiglione è presente una porta USB-C, per poter caricare le cuffie, qualora ci fossimo scordati di posizionarle sulla base di ricarica. Le 24 ore di autonomia garantite dal produttore potrebbero non sembrare molte rispetto alla concorrenza in questa fascia di prezzo, soprattutto per l'assenza della riduzione attiva del rumore, logicamente non presente per la natura open back delle cuffie. Considerando però che, quando non vengono utilizzate, possono essere caricate continuamente sulla base di ricarica, difficilmente ci troveremo a corto di energia prima di una sessione di gioco.

Scheda tecnica Logitech Astro A50 X