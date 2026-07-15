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La data di uscita di Dispatch su Xbox Series X|S e Microsoft Store è stata svelata con un nuovo trailer

Dispatch arriva su Xbox Series X|S e Microsoft Store il 29 luglio, con due edizioni e un nuovo trailer che presenta l'avventura narrativa supereroistica di AdHoc Studio, già apprezzata su PS5, PC e Nintendo Switch.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/07/2026
Mecha Man in Dispatch

AdHoc Studio ha annunciato la data di uscita di Dispatch su Xbox Series X|S e su PC tramite Microsoft Store. L'avventura narrativa supereroistica debutterà sulle piattaforme verdecrociate il 29 luglio, come confermato anche dal nuovo trailer pubblicato oggi che trovate qui sotto.

Su Xbox Store e Microsoft Store il gioco sarà disponibile in due edizioni: la Standard, proposta a 29,99 euro, e la Deluxe Edition da 39,99 euro, che oltre al gioco base include quattro fumetti digitali e un artbook di oltre 100 pagine.

Cos'è Dispatch?

Dispatch è un'avventura narrativa definita dagli sviluppatori come una "commedia supereroistica ambientata sul posto di lavoro". Il protagonista è Robert Robertson, un difensore della giustizia noto come Mecha Man, la cui carriera va improvvisamente in pezzi quando la sua tuta meccanica viene distrutta, privandolo dei "poteri" che lo avevano reso celebre.

Costretto a reinventarsi, Robert accetta un ruolo molto meno glamour: diventare un Dispatcher, coordinando dalla scrivania gli interventi dei suoi colleghi sul campo. Il gioco non punta quindi sull'azione diretta, ma sulla gestione delle emergenze, valutando di volta in volta quale membro della squadra sia più adatto a risolvere la crisi in corso. La componente tattica è solo una parte dell'esperienza: Dispatch è soprattutto un racconto interattivo, dove le scelte del giocatore influenzano lo sviluppo della trama, l'esito delle missioni e i rapporti con un cast di eroi volutamente imperfetti e bizzarri.

Dispatch riceve un DLC gratis che rimuove le controverse censure su Nintendo Switch e Switch 2 Dispatch riceve un DLC gratis che rimuove le controverse censure su Nintendo Switch e Switch 2

Il titolo è stato lanciato inizialmente su PS5 e PC (Steam) verso la fine del 2025, ottenendo un'ottima accoglienza da pubblico e critica. A questo proposito, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione. Il successo ha portato alla successiva pubblicazione su Nintendo Switch e Switch 2 lo scorso gennaio, e ora è il momento dell'arrivo anche su Xbox.

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