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Digimon UP ora è disponibile su dispositivi mobile

Digimon UP, il nuovo GDR mobile di Bandai Namco, è ora disponibile su iOS e Android: un'esperienza che unisce pixel-art, crescita del Partner Digimon e battaglie strategiche pensate per sessioni rapide e quotidiane.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/07/2026
Artwork con i Digimon di Digimon UP

Bandai Namco ha annunciato che Digimon UP, il nuovo GDR free-to-play dedicato all'allevamento dei mostriciattoli digitali, è ora disponibile su dispositivi iOS e Android.

Se siete interessati potete scaricare il gioco gratuitamente dall'App Store per la versione iOS o da Google Play Store per quella Android. Il debutto è stato accompagnato da un trailer di lancio in live action, che trovate qui sotto.

Digimon, battaglie e digievoluzioni

Costruito attorno al concetto di "un viaggio che si muove con la tua vita", Digimon UP riprende le radici della serie combinando l'estetica pixel-art dei primi Digivice con sistemi moderni di crescita, personalizzazione e combattimento, che punta a un'esperienza continua e quotidiana, con progressione costante, attività rapide pensate anche per chi ha poco tempo da dedicare ai videogiochi.

Al centro dell'esperienza c'è il Partner Digimon, scelto fin dall'inizio tramite un Digitama. Ogni uovo corrisponde a una linea evolutiva precisa che parte dagli stadi Baby e arriva fino alla Mega Digievoluzione, attraversando tutte le fasi classiche della serie. La crescita del partner si basa su due sistemi principali: l'allenamento, che sblocca nodi su una griglia di abilità, e l'alimentazione, che aumenta parametri specifici e apre nuovi slot di potenziamento.

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Accanto al partner, il giocatore può ottenere e schierare fino a cinque Digimon di supporto, formando squadre da sei creature per affrontare battaglie contro avversari, dungeon e modalità competitive come le Tamer Battles. Il roster iniziale comprende quindici partner, tra cui Agumon, Gabumon, Biyomon, Tentomon, Palmon, Gomamon, Patamon, Gatomon, Veemon e Guilmon, con altri in arrivo tramite aggiornamenti.

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