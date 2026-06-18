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Digimon Story: Time Stranger riceverà un update con i 60 fps per PS5 e Xbox e altre novità

Digimon Story: Time Stranger si prepara a un aggiornamento importante: arrivano i 60 fps su PS5 e Xbox, nuove funzioni e contenuti extra che arricchiscono l'esperienza in vista del debutto su Switch 2.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/06/2026
Artwork di Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger
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Bandai Namco e gli sviluppatori di Media.Vision hanno annunciato un ricco aggiornamento per Digimon Story: Time Stranger. L'update sarà disponibile dal 9 luglio su PS5, Xbox Series X|S e PC, e arriverà direttamente al lancio della versione Switch 2, previsto per il 10 luglio.

Preset grafici, modalità foto e l'assistente Terriermon

La novità principale è l'introduzione del supporto ai 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S. L'aggiornamento aggiunge infatti un nuovo menu dedicato ai preset grafici, che include una modalità Performance a 60 fps.

Digimon Update

Attualmente il gioco gira a 2160p/30 fps su PS5 e Xbox Series X, mentre su Series S si ferma a 1440p/30 fps; solo la versione PC può già raggiungere i 60 fps. Ricordiamo inoltre che la versione Switch 2 supporterà i 60 fps fin dal lancio ed è già disponibile una demo per provarla in anticipo.

La demo di Digimon Story: Time Stranger ora è disponibile su Nintendo Switch e Switch 2 La demo di Digimon Story: Time Stranger ora è disponibile su Nintendo Switch e Switch 2

Le novità non finiscono qui. L'update introduce anche una modalità foto utilizzabile durante l'esplorazione, l'aggiunta di Terriermon come personaggio giocabile e una nuova schermata nella DigiFarm per consultare più facilmente i requisiti necessari alla Digievoluzione. Un pacchetto di contenuti che potrebbe convincere più di un giocatore a tornare nel mondo digitale per una nuova avventura.

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