La demo di Digimon Story: Time Stranger ora è disponibile su Nintendo Switch e Switch 2

Bandai Namco ha pubblicato la demo di Digimon Story: Time Stranger su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, permettendo ai giocatori delle console della casa di Kyoto di provare in anticipo il nuovo capitolo della serie, in vista del lancio fissato per il 10 luglio.

La versione dimostrativa può essere scaricata dall'eShop, sia direttamente dalla console sia tramite la pagina web dedicata. Qui trovate quella della versione Switch 1 e qui quella per Nintendo Switch 2. Il lancio della demo è stato accompagnato da un trailer introduttivo sottotitolato in italiano, che trovate qui sotto.