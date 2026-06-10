La demo di Digimon Story: Time Stranger ora è disponibile su Nintendo Switch e Switch 2

Bandai Namco ha pubblicato la demo di Digimon Story: Time Stranger su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, permettendo ai giocatori delle console della casa di Kyoto di provare in anticipo il nuovo capitolo della serie, in vista del lancio fissato per il 10 luglio.
La versione dimostrativa può essere scaricata dall'eShop, sia direttamente dalla console sia tramite la pagina web dedicata. Qui trovate quella della versione Switch 1 e qui quella per Nintendo Switch 2. Il lancio della demo è stato accompagnato da un trailer introduttivo sottotitolato in italiano, che trovate qui sotto.
Un primo assaggio prima del debutto nei negozi
Ambientato tra il mondo reale e Iliad, una nuova incarnazione del Mondo Digitale, il gioco segue le vicende di Dan o Kanan Yuki, agenti dell'organizzazione segreta ADAMAS incaricati di indagare su anomalie spazio‑temporali e misteri legati alla possibile fine del mondo.
Il sistema di combattimento è basato su turni e combina strategia, gestione delle debolezze elementali e sfruttamento dei tipi dei Digimon avversari. La squadra può contare su oltre 450 creature digitali, tutte potenziabili tramite Digievoluzione fino a raggiungere le forme Mega più potenti.
La demo consente di affrontare le fasi iniziali della campagna e, come da tradizione per la serie, permette di trasferire i salvataggi all'edizione completa del gioco, così da mantenere i progressi ottenuti. Completandola si sblocca inoltre l'Adventure Trial Mode nella Central Town.
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