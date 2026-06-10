Fumito Ueda è triste che Bluepoint Games sia stato chiuso, voleva collaborare di nuovo con loro

Fumito Ueda , creatore di ICO e Shadow of the Colossus, è quindi comprensibilmente triste per il fatto che la compagnia abbia chiuso, anche considerando che sperava di poter collaborare di nuovo con loro in futuro.

Bluepoint Games è stata chiusa a inizio 2026, senza avere la possibilità di pubblicare un singolo gioco dall'acquisizione da parte di Sony Interactive Entertainment. Il suo ultimo gioco è stato il remake di Demon's Souls, ma in precedenza ha lavorato al remake di Shadow of the Colossus , oltre che alla remaster di tale titolo e a una remaster di ICO.

Le parole di Ueda su Bluepoint Games

"Ovviamente, non abbiamo avuto alcun preavviso", ha detto Ueda riguardo alla chiusura di Bluepoint, parlando con IGN USA. "Non siamo direttamente legati, quindi l'ho saputo nello stesso momento in cui probabilmente l'avete saputo voi dalle notizie, ed è stato deludente e triste da sentire. Speravo in futuro di avere la possibilità di lavorare con loro su qualcosa. Quindi sì, è molto triste sentire questa notizia."

Viste le parole di Ueda, IGN USA ha colto l'occasione per porgli una domanda ipotetica: per quale gioco le due compagnie avrebbero potuto collaborare? "Sarebbe difficile rispondere", ha spiegato Ueda. "Voglio dire, forse, immagino, sappiamo come operava Bluepoint: si occupava di remake davvero ottimi, no? Quindi sarebbe stato forse qualcosa [del genere]. Ma sì, è davvero triste che non ci siano più."

A quel punto IGN USA ha chiesto se magari avrebbero potuto lavorare insieme a un remake di ICO e Ueda ha semplicemente risposto "Forse ICO", sorridendo. In ogni caso, Ueda prosegue i lavori su gen Atlas, da poco svelato con nome ufficiale.