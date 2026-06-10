Hotel Barcelona è ora "Perlopiù positivo" nei voti su Steam: il gioco di Swery è stato migliorato

Il mix, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione , non aveva affatto convinto al lancio, ma da allora il team ha aggiornato l'opera. A quanto pare, le novità l'hanno migliorata abbastanza da portare i voti su Steam da "Nella media" a "Perlopiù positive" .

Nel settembre 2025, Hotel Barcelona - un progetto nato da una collaborazione tra Swery e Suda51 - è arrivato su PC e console. Si tratta di un gioco d'azione a scorrimento laterale con una struttura roguelite, che fa una parodia dei film slasher più famosi e ci chiede di eliminare una serie di serial killer mostruosi mentre indaghiamo sulla morte di nostro padre.

Il messaggio di Swery

Sia chiaro, si tratta di un mutamento non così incredibile visto che al momento l'opera conta solo 265 recensioni, di cui 11 "recenti" tutte "Molto positive", ma comunque è chiaro che il piccolo pubblico di Hotel Barcelona ha apprezzato in che modo il team ha lavorato sul gioco nei mesi.

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Il merito è dell'aggiornamento Under New Management pubblicato a marzo, come racconta Swery tramite il proprio profilo Twitter. "Ce l'abbiamo fatta. Hotel Barcelona è finalmente sfuggito alla votazione "Nella media" su Steam e ha raggiunto quella "Perlopiù positiva". Sin da Under New Management di marzo, ogni giocatore, recensione e ogni frammento di supporto ci hanno portati qui. La maledizione de "Nella Media" è stata infranta. Grazie!".

L'aggiornamento ha migliorato il combattimento, il ritmo, i controlli, riequilibrato i nemici e le arene di combattimento. Inoltre, ha potenziato la modalità multigiocatore con sistema di invasione e ha proposto svariati miglioramenti alla quality-of-life, con cambiamenti all'interfaccia, alla localizzazione e non solo. Nel complesso, pare che il gioco sia più rifinito.